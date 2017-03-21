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Калинин: тарифы на ЖКУ должны соответствовать уровню доходов населения
Тарифная политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства должна соответствовать уровню доходов населения. Об этом сегодня заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, передает
— Главой государства поставлена задача по недопущению роста тарифов на коммунальные услуги. Тарифная политика будет отображать уровень доходов наших граждан, их возможность рассчитаться за предоставленные услуги, — отметил Анатолий Калинин на собрании, посвященному профессиональному празднику работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.
Он подчеркнул, что сфера ЖКХ и бытового обслуживания населения всегда отождествляется с деятельностью власти, ее отношением к гражданам. «Количество обращений граждан в 2016 году по вопросам качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг сократилось на 1,5%. Это небольшая цифра, но это труд слаженного коллектива», — сказал Анатолий Калинин.
Напомним, в Беларуси с 1 января
С 1 марта в Беларуси
К концу этого года белорусы
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"Тарифная политика на ЖКУ будет отображать уровень доходов наших граждан, их возможность рассчитаться за предоставленные услуги", - заявил Анатолий Калинин.
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