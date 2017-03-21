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Калинин: тарифы на ЖКУ должны соответствовать уровню доходов населения

22.03.2017 17:54 — Разное | Tut.by  
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Тарифная политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства должна соответствовать уровню доходов населения. Об этом сегодня заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, передает БЕЛТА.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Главой государства поставлена задача по недопущению роста тарифов на коммунальные услуги. Тарифная политика будет отображать уровень доходов наших граждан, их возможность рассчитаться за предоставленные услуги, — отметил Анатолий Калинин на собрании, посвященному профессиональному празднику работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.

Он подчеркнул, что сфера ЖКХ и бытового обслуживания населения всегда отождествляется с деятельностью власти, ее отношением к гражданам. «Количество обращений граждан в 2016 году по вопросам качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг сократилось на 1,5%. Это небольшая цифра, но это труд слаженного коллектива», — сказал Анатолий Калинин.

Напомним, в Беларуси с 1 января менялись тарифы на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг. Тогда на 17% выросла стоимость теплоэнергии и природного газа в отопительный период.

С 1 марта в Беларуси проиндексировали субсидируемые государством цены на природный и сжиженный газ, а также тарифы на электрическую и тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения. Позже проиндексировали тарифы на водоснабжение, водоотведение (канализацию), техобслуживание жилого дома и на капитальный ремонт жилого дома.

К концу этого года белорусы будут возмещать 75% затрат на ЖКУ, а к концу 2018 года — 100%.

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"Тарифная политика на ЖКУ будет отображать уровень доходов наших граждан, их возможность рассчитаться за предоставленные услуги", - заявил Анатолий Калинин.

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