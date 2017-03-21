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В Беларуси появятся iPhone 6 Plus CPO: все подробности
Вслед за iPhone 6 с 32 ГБ памяти (
Напомним, iPhone 6 Plus оснащены 5,5-дюймовыми дисплеями с разрешением 1920×1080 пикселей, двухъядерными процессорами Apple A8, 1 ГБ оперативной памяти, 1,2-мегапиксельной фронтальной и 8 Мп основной камерами. Емкость аккумулятора устройств составляет 2915 мАч.
Дата старта продаж, цены и расцветки
В Беларуси iPhone 6 Plus CPO будут продаваться с 27 марта в темно-сером и золотистом цветах с 16, либо с 64 ГБ памяти. Цена 16 ГБ варианта составит 999 рублей, 64 ГБ версия оценена в 1149 рублей.
Кстати, по программе CPO в Беларуси уже продавались смартфоны iPhone 5s и iPhone 6. Судя по практике высоких продаж восстановленных гаджетов, относительно недорогие iPhone 6 Plus также будут пользоваться популярностью.
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Большие iPhone по относительно небольшой цене.
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