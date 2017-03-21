Вслед за iPhone 6 с 32 ГБ памяти ( читайте обзор ) в Беларуси поступят в продажу еще одни смартфоны Apple из 2014 года — на сей раз восстановленные iPhone 6 Plus CPO. Страница с новыми гаджетами появилась на сайте магазина i-Store.





СРО — сокращение от Certified Pre-Owned. Как правило, это смартфоны, которые уже были в употреблении и были выкуплены самой Apple в рамках программы Trade-In. В этих аппаратах меняют корпуса, батареи и неисправные компоненты (если они есть). Внешне такие смартфоны выглядят, как новые, и отличаются от обычных лишь упаковкой.

Напомним, iPhone 6 Plus оснащены 5,5-дюймовыми дисплеями с разрешением 1920×1080 пикселей, двухъядерными процессорами Apple A8, 1 ГБ оперативной памяти, 1,2-мегапиксельной фронтальной и 8 Мп основной камерами. Емкость аккумулятора устройств составляет 2915 мАч.

Дата старта продаж, цены и расцветки

В Беларуси iPhone 6 Plus CPO будут продаваться с 27 марта в темно-сером и золотистом цветах с 16, либо с 64 ГБ памяти. Цена 16 ГБ варианта составит 999 рублей, 64 ГБ версия оценена в 1149 рублей.





Кстати, по программе CPO в Беларуси уже продавались смартфоны iPhone 5s и iPhone 6. Судя по практике высоких продаж восстановленных гаджетов, относительно недорогие iPhone 6 Plus также будут пользоваться популярностью.