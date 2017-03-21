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Глава правительства анонсировал новые формы господдержки строительства жилья
Правительство предлагает ввести дополнительный механизм кредитования строительства жилья с господдержкой. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Кобяков, передает
Андрей Кобяков напомнил, что правительство приняло решение о дополнительном финансировании жилищного строительства и соответствующем увеличении объема ввода жилья с государственной поддержкой в 2017 году.
«Принято решение
«Но это еще не окончательные объемы жилья, которые будут вводиться в этом году. Мы готовим проект указа главы государства и в дополнение к действующему указу № 13, который определяет правила строительства жилья с господдержкой, предложим еще один механизм, который позволит кредитовать жилье с государственной поддержкой, — рассказал Андрей Кобяков. — При этом поддержка будет оказываться уже не банкам, чтобы они удешевляли проценты по кредитам, а непосредственно гражданам, которые будут строить жилье с господдержкой».
Премьер-министр акцентировал внимание, что господдержка будет сохранена, но поменяется схема ее предоставления. «Для наших граждан это будет не очень принципиально, но важным будет то, что мы сможем вовлечь в финансирование строительства жилья всю банковскую систему страны, а не только Беларусбанк и Белагропромбанк, которые в данный момент являются операторами строительства жилья с господдержкой, — пояснил Андрей Кобяков. — Таким образом уже не банк, а гражданин будет получать деньги, которые помогут удешевлять строительство жилья для конкретной семьи».
Напомним, в начале года об изменениях в господдержке строительства жилья говорили другими словами. В Беларуси
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Готовятся дополнения в 13-й указ
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