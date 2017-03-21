Правительство предлагает ввести дополнительный механизм кредитования строительства жилья с господдержкой. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Кобяков, передает БЕЛТА .

Андрей Кобяков напомнил, что правительство приняло решение о дополнительном финансировании жилищного строительства и соответствующем увеличении объема ввода жилья с государственной поддержкой в 2017 году.

«Принято решение добавить еще 50 миллионов льготных кредитов, которые получат нуждающиеся очередники», — сказал премьер-министр. Это позволит ввести дополнительно до 100 тыс. кв. м жилья с господдержкой без увеличения общего лимита директивного кредитования. Дома, на которые дополнительно выделено 50 млн, будут строиться во всех областях и городе Минске, пояснил глава правительства.

«Но это еще не окончательные объемы жилья, которые будут вводиться в этом году. Мы готовим проект указа главы государства и в дополнение к действующему указу № 13, который определяет правила строительства жилья с господдержкой, предложим еще один механизм, который позволит кредитовать жилье с государственной поддержкой, — рассказал Андрей Кобяков. — При этом поддержка будет оказываться уже не банкам, чтобы они удешевляли проценты по кредитам, а непосредственно гражданам, которые будут строить жилье с господдержкой».

Премьер-министр акцентировал внимание, что господдержка будет сохранена, но поменяется схема ее предоставления. «Для наших граждан это будет не очень принципиально, но важным будет то, что мы сможем вовлечь в финансирование строительства жилья всю банковскую систему страны, а не только Беларусбанк и Белагропромбанк, которые в данный момент являются операторами строительства жилья с господдержкой, — пояснил Андрей Кобяков. — Таким образом уже не банк, а гражданин будет получать деньги, которые помогут удешевлять строительство жилья для конкретной семьи».

Напомним, в начале года об изменениях в господдержке строительства жилья говорили другими словами. В Беларуси был утвержден «комплекс мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы». Документом на 2017 год запланирована «оптимизация перечня категорий граждан, имеющих право на льготные кредиты на строительство или приобретение жилых помещений» и «замена льготного кредитования кредитованием на рыночных условиях с адресной господдержкой за счет бюджетных средств».