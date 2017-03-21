Все больше банков сегодня предлагают за несколько часов оформить кредитную карту. Такой «пластик» выдают бесплатно, за его обслуживание не нужно платить, к тому же не взимается комиссия за снятие наличных в банкоматах. FINANCE.TUT.BY изучил, какие кредитные карты с возобновляемой линией без поручителей можно получить за один день.
Предложения банков отличаются процентными ставками, ежемесячными платежами, максимальной суммой кредита и его периодом. Некоторые банки ввели повышенную процентную ставку за снятие наличных.
Банк, кредит
Процентная ставка,
обязательный ежемесячный платеж помимо процентов
Максимальная сумма, срок кредита, (период возобновления кредитной линии)
Альфа-Банк,
«Альфа-Миди»
37,9% (35,9% для зарплатных клиентов);
2% от суммы задолженности
20% (19% для лояльных клиентов);
3% от задолженности
до 5 000 руб. (до 7 500 для лояльных клиентов), 36 месяцев, (до 24 месяцев) Заказать карту
Банк БелВЭБ,
«Спраўная»
16%-18% (в зависимости от категории клиента);
2% от задолженности
до 22 000 руб., до 48 месяцев, (до 24 месяцев)
Банк ВТБ (Беларусь),
«Портмоне»
10% первые 60 дней, затем 35%;
2% от задолженности
до 5 000 руб., до 48 месяцев, (до 12 месяцев действие лимита овердрафта)
Идея Банк,
«Кредитная карточка»
25,2%;
5% от задолженности
до 20 000 руб., до 48 месяцев, (до 24 месяцев)
Паритетбанк,
«Удобная карта»
20%-21% (зависит от кредитной истории);
5% от задолженности
до 10 000 руб, до 3 лет, (до 12 месяцев)
Кредитная карта с возможностью возобновления денежных средств в пределах установленного лимита удобна тем, что ежемесячный платеж складывается из небольшой доли фактически потраченных денег и процентов, начисленных на задолженность. Перед походом в банк необходимо убедиться, соответствуете ли вы требованиям: размер заработка, возраст, трудовой стаж. Более того, сегодня большинство банков предлагают оставить предварительную заявку онлайн, а в случае положительного ответа пригласят в отделение для подписания документов.
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