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Когда нет времени ждать. Обзор кредитных карт, которые можно получить за несколько часов

22.03.2017 17:28 — Разное | Tut.by  
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Все больше банков сегодня предлагают за несколько часов оформить кредитную карту. Такой «пластик» выдают бесплатно, за его обслуживание не нужно платить, к тому же не взимается комиссия за снятие наличных в банкоматах. FINANCE.TUT.BY изучил, какие кредитные карты с возобновляемой линией без поручителей можно получить за один день.

Предложения банков отличаются процентными ставками, ежемесячными платежами, максимальной суммой кредита и его периодом. Некоторые банки ввели повышенную процентную ставку за снятие наличных.

Банк, кредит

Процентная ставка,
обязательный ежемесячный платеж помимо процентов

Максимальная сумма, срок кредита, (период возобновления кредитной линии)

Альфа-Банк,
«Альфа-Миди»

37,9% (35,9% для зарплатных клиентов);
2% от суммы задолженности

до 3 000 руб, до 24 месяцев
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Альфа-Банк,
«Молния»

0,1% — до 20 дней, затем 45% (43% для зарплатных клиентов);
5% от суммы задолженности

до 5 000 руб, до 24 месяцев
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Альфа-Банк,
«Моцная»

0,1% — до 15 дней, затем 45% (43% для зарплатных клиентов);
5% от суммы задолженности

до 7 000 руб, до 24 месяцев
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Банк Москва-Минск,
«Smart карта»

25,2%;
≈8,33% от задолженности (задолженность делится на 12)

до 15 000 руб, до 12 месяцев
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Банк Решение,
«Стандарт»

22%-25% (в зависимости от кредитной истории);
≈2,08% от задолженности (основной долг делится на 48)

до 5 000 руб, до 48 месяцев
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Белорусский народный банк,
«Dream Line»

0,00001% — до 41 дня, затем 28,5%-33,5% (в зависимости от дохода);
10% от суммы задолженности

до 12 500 руб., до 24 месяцев
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Белорусский народный банк,
«Wallet card»

26%;
10% от задолженности

до 2 500 руб, до 38 месяцев
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Евроторгинвестбанк,
«На мечты»

25% (24% для лояльных клиентов);
4% от задолженности

до 10 000 руб, до 48 месяцев, (до 25 месяцев)
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МТБанк,
«Проще простого»

15% — до 40 дней, затем
27% (безналичные операции),
35% (при снятии наличных);
≈1,85% от суммы задолженности (основной долг делится на 54)

зависит от кредитоспособности, 54 месяца
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Приорбанк,
«Кредитная карта для ежедневных покупок»

16% в течение первых 12 месяцев, затем 23%;
3% от задолженности

до 5 000 руб., до 48 месяцев, (до 12 или 24 месяцев)
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РРБ-Банк,
«Понятный»

0,1% — до 30 дней, затем 22%;
5% от задолженности

до 10 000 руб., 12 месяцев
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РРБ-Банк,
«Карт-Экспресс»

20% (19% для лояльных клиентов);
3% от задолженности

до 5 000 руб. (до 7 500 для лояльных клиентов), 36 месяцев, (до 24 месяцев)
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Банк БелВЭБ,
«Спраўная»

16%-18% (в зависимости от категории клиента);
2% от задолженности

до 22 000 руб., до 48 месяцев, (до 24 месяцев)

Банк ВТБ (Беларусь),
«Портмоне»

10% первые 60 дней, затем 35%;
2% от задолженности

до 5 000 руб., до 48 месяцев, (до 12 месяцев действие лимита овердрафта)

Идея Банк,
«Кредитная карточка»

25,2%;
5% от задолженности

до 20 000 руб., до 48 месяцев, (до 24 месяцев)

Паритетбанк,
«Удобная карта»

20%-21% (зависит от кредитной истории);
5% от задолженности

до 10 000 руб, до 3 лет, (до 12 месяцев)

Кредитная карта с возможностью возобновления денежных средств в пределах установленного лимита удобна тем, что ежемесячный платеж складывается из небольшой доли фактически потраченных денег и процентов, начисленных на задолженность. Перед походом в банк необходимо убедиться, соответствуете ли вы требованиям: размер заработка, возраст, трудовой стаж. Более того, сегодня большинство банков предлагают оставить предварительную заявку онлайн, а в случае положительного ответа пригласят в отделение для подписания документов.

Все виды банковских пластиковых карточек — карты рассрочки, карты с кешбэком, кредитные карты и другие — смотрите на Финансах TUT.BY в разделе Карты!

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Теги: Минск
 
 
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