Все больше банков сегодня предлагают за несколько часов оформить кредитную карту. Такой «пластик» выдают бесплатно, за его обслуживание не нужно платить, к тому же не взимается комиссия за снятие наличных в банкоматах. FINANCE.TUT.BY изучил, какие кредитные карты с возобновляемой линией без поручителей можно получить за один день.

Предложения банков отличаются процентными ставками, ежемесячными платежами, максимальной суммой кредита и его периодом. Некоторые банки ввели повышенную процентную ставку за снятие наличных.

Банк, кредит Процентная ставка,

обязательный ежемесячный платеж помимо процентов Максимальная сумма, срок кредита, (период возобновления кредитной линии) Альфа-Банк,

«Альфа-Миди» 37,9% (35,9% для зарплатных клиентов);

2% от суммы задолженности до 3 000 руб, до 24 месяцев

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«Молния» 0,1% — до 20 дней, затем 45% (43% для зарплатных клиентов);

5% от суммы задолженности до 5 000 руб, до 24 месяцев

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«Моцная» 0,1% — до 15 дней, затем 45% (43% для зарплатных клиентов);

5% от суммы задолженности до 7 000 руб, до 24 месяцев

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«Smart карта» 25,2%;

≈8,33% от задолженности (задолженность делится на 12) до 15 000 руб, до 12 месяцев

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«Стандарт» 22%-25% (в зависимости от кредитной истории);

≈2,08% от задолженности (основной долг делится на 48) до 5 000 руб, до 48 месяцев

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«Dream Line» 0,00001% — до 41 дня, затем 28,5%-33,5% (в зависимости от дохода);

10% от суммы задолженности до 12 500 руб., до 24 месяцев

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«Wallet card» 26%;

10% от задолженности до 2 500 руб, до 38 месяцев

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«На мечты» 25% (24% для лояльных клиентов);

4% от задолженности до 10 000 руб, до 48 месяцев, (до 25 месяцев)

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«Проще простого» 15% — до 40 дней, затем

27% (безналичные операции),

35% (при снятии наличных);

≈1,85% от суммы задолженности (основной долг делится на 54) зависит от кредитоспособности, 54 месяца

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«Кредитная карта для ежедневных покупок» 16% в течение первых 12 месяцев, затем 23%;

3% от задолженности до 5 000 руб., до 48 месяцев, (до 12 или 24 месяцев)

Заказать карту РРБ-Банк,

«Понятный» 0,1% — до 30 дней, затем 22%;

5% от задолженности до 10 000 руб., 12 месяцев

Заказать карту РРБ-Банк,

«Карт-Экспресс» 20% (19% для лояльных клиентов);

3% от задолженности до 5 000 руб. (до 7 500 для лояльных клиентов), 36 месяцев, (до 24 месяцев)

Заказать карту Банк БелВЭБ,

«Спраўная» 16%-18% (в зависимости от категории клиента);

2% от задолженности до 22 000 руб., до 48 месяцев, (до 24 месяцев) Банк ВТБ (Беларусь),

«Портмоне» 10% первые 60 дней, затем 35%;

2% от задолженности до 5 000 руб., до 48 месяцев, (до 12 месяцев действие лимита овердрафта) Идея Банк,

«Кредитная карточка» 25,2%;

5% от задолженности до 20 000 руб., до 48 месяцев, (до 24 месяцев) Паритетбанк,

«Удобная карта» 20%-21% (зависит от кредитной истории);

5% от задолженности до 10 000 руб, до 3 лет, (до 12 месяцев)

Кредитная карта с возможностью возобновления денежных средств в пределах установленного лимита удобна тем, что ежемесячный платеж складывается из небольшой доли фактически потраченных денег и процентов, начисленных на задолженность. Перед походом в банк необходимо убедиться, соответствуете ли вы требованиям: размер заработка, возраст, трудовой стаж. Более того, сегодня большинство банков предлагают оставить предварительную заявку онлайн, а в случае положительного ответа пригласят в отделение для подписания документов.

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