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Столичные власти запустили горячую линию по трудоустройству

22.03.2017 18:19 — Разное | Tut.by  
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Горячая телефонная линия по трудоустройству заработала в столице, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Любой гражданин может позвонить по телефону 8 (017) 369-88-29 и получить консультацию по имеющимся в городе вакансиям. Кроме того, в каждом отделе трудоустройства (а их в столице пять, в том числе три межрайонных) есть специалист по экспресс-обслуживанию, который работает с людьми, не имеющими статус безработного.

С 27 марта на базе территориальных центров социального обслуживания в каждом районе откроются консультационные пункты. У сотрудников будет список вакансий, а также организаций, принимающих людей на временную, сезонную или общественную оплачиваемую работу.

«Также безработным будет оказываться психологическая поддержка. Для тех, кто долгое время не работал, главное — найти мотивацию к труду. Многие боятся идти на собеседование. Мы помогаем в составлении анкет-резюме, рассказываем, как вести себя при приеме на работу», — рассказала заместитель председателя комитета Татьяна Кудевич.

В столице продолжится практика проведения мини-ярмарок вакансий, Дней предприятий. Информация о них будет размещаться на сайте комитета. Общественные оплачиваемые работы в Минске готовы предоставить 74 организации.

 
Теги: Минск
 
 
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Любой гражданин может позвонить и получить консультацию по имеющимся в городе вакансиям.

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