﻿ Белорусское «пианино» попало в рейтинг самых скачиваемых приложений в Google. 21.by
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Белорусское «пианино» попало в рейтинг самых скачиваемых приложений в Google

22.03.2017 18:18 — Разное | Ежедневник  
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Белорусское «пианино» попало в рейтинг самых скачиваемых приложений в Google

androidlist-russia.com

Приложение компании Gismart «Реальное пианино», разрабатываемое в Беларуси, попало в топ самых скачиваемых игр в магазине Google Play за февраль.

В рейтинге, составляемом аналитической компанией App Annie, отечественная программа заняла 4-ю строчку, обойдя такие программы, как Clash Royale и Candy Crush Saga, сообщает TUT. BY.

В компании рассказали, что «Пианино» — это приложение, которое изначально было простым симулятором инструмента. Позже туда решили добавить игровую функциональность, что привело к скачку загрузок. На резкий рост обратили внимание в Google Play и «зафичерили» приложение (добавили его в список рекомендованных). В итоге белорусская программа смогла получить высокую строчку в мировом рейтинге.

В Gismart занимаются созданием музыкальных приложений и игр. Среди популярных симуляторов музыкальных инструментов компании — гитара, пианино, барабаны и ксилофон. Около полугода назад компания рассказала о своих планах двигаться в игровую нишу и сегодня готовит к релизу новые музыкальные игры.
 

 
 
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Приложение компании Gismart «Реальное пианино», разрабатываемое в Беларуси, попало в топ самых скачиваемых игр в магазине Google Play за февраль.

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