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Латвийские криминалисты расследуют уголовное дело в отношении отца и сына Япринцевых
22.03.2017 18:00 — Разное | Ежедневник
belprauda.org
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Криминальной полиции Латвии расследует уголовное дело в отношении нескольких граждан Беларуси, среди которых — Владимир и Казбек Япринцевы, а также другие лица.
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Уголовный процесс квалифицирован по статье 195 части 3-й Уголовного закона Латвии — легализация средств, приобретенных преступным путем в крупном размере или в составе организованной группы. Наказание по статье — лишение свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.
Речь идет о финансовых операциях, совершенных в период с 1 июня 2013 года по 30 августа 2014 года, компаниями Edena Investment, Strawfield Logistics, Unicorp Systems, Datacross, Atlantico trade. По версии следствия, счета этих компаний могли быть использованы для получения и перемещения денежных средств, полученных мошенническим путем у компании Kersey Industries, и легализации средств в объеме не менее 2,841 млн долларов. Среди лиц, возможно, причастных к компаниям, названы Александр Арабян, Исаак Пападопулос, Владимир Ботвинко и Александр Куликов. Наличие среди фигурантов дела других граждан Беларуси представители Криминальной полиции подтвердить отказались.
По данным TUT.BY, несмотря на то что дело возбуждено еще в ноябре 2016 года, в Беларусь оно не передавалось, в отношении его фигурантов, к примеру, Владимира Япринцева, следственных действий не производилось.
Компания Kersey фигурировала в процессе в Центральном суде Минска в прошлом году как шотландская «дочка» компании Skay IT, коммерческим директором которой подписывался признанный в процессе потерпевшим Андрей Рабцевич. Проживающего в Польше Рабцевича в материалах дела называли «белорусским бизнесменом», хотя бизнесом он в основном занимался за пределами страны, а в свой белорусский период биографии был, скорее, силовиком, окончив Академию МВД и имея опыт работы в правоохранительных органах.
Казбек Япринцев и Александр Арабян признаны судом виновными по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество) и приговорены к лишению свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества.
Интересно, что потерпевшие пытались в уголовном процессе добиться удовлетворения исков к Владимиру Япринцеву. В частности, иск от Рабцевича был на 7,915 млн долларов. В исках суд отказал. Добиваться выплат у Япринцева-младшего и Арабяна потерпевшие сейчас пытаются в рамках гражданского судопроизводства.
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Управление по борьбе с экономическими преступлениями Криминальной полиции Латвии расследует уголовное дело в отношении нескольких граждан Беларуси, среди...
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