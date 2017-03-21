Первый на Олимпиаде и первый в Беларуси, кто купил новую BMW 5 серии, — олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Владислав Гончаров не только протестировал с нами его же свежеприобретенный автомобиль и оценил функции вроде управления мультимедийной системой жестами или голосом, но и порассуждал о целях в жизни и спорте.



Фото Глеб Малофеев

Это сейчас олимпийского чемпиона по прыжкам на батуте узнают на улицах, зовут на передачи и встречи. А в детстве Владислав и не мечтал об Олимпиаде. Даже тренеры спустя восемь месяцев после того, как Влад начал заниматься гимнастикой, оценили его как «бесперспективного в спорте».

— Мол, для общей физической подготовки можно походить на гимнастику, но в профессиональном спорте вряд ли я себя покажу, — смеется Владислав. — Но как-то раз в школу пришел тренер набирать группу для занятий на батуте. Решили отвести меня, попробовать. И закрутилось… Начали на соревнования различные ездить, потом их становилось все больше, они были масштабнее. Дошел до международных. Так все постепенно переросло в профессиональный спорт.

Сейчас все время отнимают тренировки. Для того чтобы оперативно добираться из пункта, А в пункт Б, Владу нужна была машина.

— Моей первой машиной был Nissan Almera 2003 год выпуска. На простой и дешевой машине я проездил год, она отлично подходила для передвижений каждый день на тренировки, изредка за город, на природу. Потом была Mazda CX7. Ее я уже выбирал целенаправленно — хотелось машину побольше и помощнее, на ней я отъездил тоже год, но она как-то слишком быстро сломалась. Самой большой ее проблемой был двигатель: его кое-как отремонтировали, машину продали. И после этого я решил, что следующий автомобиль будет только новым. Им стал Nissan Qashqai. Его я покупал в салоне и пока еще не продал.





Владислав не предполагал, что когда-нибудь купит себе новую BMW. Да это была мечта, как и у почти любого парня! Но тратить на нее деньги не хотелось.

— Теперь, можно сказать, сделал себе такой подарок. Хотя до этого смотрел много машин — Lexus, Audi, Volvo, даже к дилеру Mercedes заезжал, но не сложилось. Съездил и в салон BMW — еще в октябре, когда «пятерка» была только в планах и ее даже не анонсировали. Приехал взглянуть на кроссовер Х5. Когда в очередной раз приехал в автосалон, сказали, что новую пятую серию скоро привезут. Тогда и решил рассмотреть вариант с покупкой седана пятой серии.

То, что вместо кроссовера Владислав выбрал седан с низким клиренсом, парня не смущает.

— Посмотрите, какая у нас сейчас зима, снег неделю полежал — думаю, будет достаточно для наших зим и такого клиренса. Тем более, я выбрал машину с полным приводом. Для наших дорог это все же предпочтительнее. Когда Nissan покупал, решил сэкономить, думал, зачем мне полный привод, возьму с передним. Но пару раз возникали ситуации, когда полный привод очень бы пригодился. Я считаю так: если какая-то функция хотя бы раз тебе понадобится, то надо ее заказать.

Полный привод в седане BMW 5 серии не для повышения проходимости, а улучшения устойчивости и управляемости. В поворотах можно раньше газовать, увереннее ехать на разнородном покрытии, например, когда одной стороной попадаешь на обочину. Для наглядности Владислав съезжает правой стороной машины на песок. «Пятерка» остается послушной и предсказуемой, позволяет уверенно разгоняться, автомобиль не рыскает из стороны в сторону.





Новая «пятерка» не требует от водителя какой-то собой подготовки. Но заставляет его чувствовать себя почти гонщиком — настолько слаженно здесь работают все системы. В профессиональном спорте все по-другому: например, Чемпионат мира и Олимпиада требуют немного разных подходов к тренировкам.

— В плане физической подготовки отличий почти нет. Ты набираешь форму, тренируешься, оттачиваешь программу. А вот в плане психологии разница есть. Все же Олимпиада — соревнования не только спортивного масштаба. Это глобальное мировое событие, где собираются лучшие спортсмены из различных видов спорта, чтобы показать максимальный результат раз в 4 года. Психологическая нагрузка на Олимпиаде куда больше. Вот почему для спортсмена победа на Олимпийских играх имеет большую ценность. Да и Чемпионат мира и Олимпийские игры — разного уровня соревнования. Одни носят планетарный масштаб, другие только в рамках конкретного вида спорта.

После победы на Олимпийских играх Владислав узнал, что этот вид спорта обрел невероятную популярность в спортивных школах.

— Особенно заметен был интерес в моей родной школе в Витебске. Если раньше группы формировались с недобором, то теперь желающих столько, что приходится проводить экзамены!





Пока мы разговариваем, Владислав устраивает тест машине. Пробует проехать в разных режимах — спортивном, комфортном, автоматическом. Замечает, что поведение BMW 5 серии меняется — в «спорте» автомобиль словно сжимается, становится резким в реакциях. А в «комфорте» можно ехать расслабленно, не напрягаясь.

Пока в жизни Владислава главное место занимает спорт. Но чемпион понимает, что рано или поздно нужно будет искать себя и в обычной жизни, после того, как спортивная карьера закончится.

— Пока можешь — прыгаешь. Нет такого, что исполнилось 30 лет, и все, карьера окончена. Например, Николаю Казаку скоро исполнится 40 лет. И он прыгает, готовится к чемпионату Европы, мира! И находится не на самом плохом уровне, — улыбается парень. — Хотя спорт тоже не вечен. Чем-то надо будет заниматься. Но я еще не думал над этим. Пока будем копить деньги на старость (смеется). Совмещать бизнес со спортом на данном этапе очень трудно. Большую часть дня я занимаюсь, тренируюсь. А если какие-то переговоры, куда-то нужно съездить, поговорить, то это вряд ли получится сделать в подготовительный период.





Тренировки у Владислава проходят каждый день. График очень плотный. Утро начинается с зарядки. Потом завтрак и первая тренировка. Обед, личное время, отдых, вторая тренировка. Между тренировками есть три часа. Но за это время надо восстановиться — массаж, физиопроцедуры.

— После вечерней тренировки так устаешь, что уже идти никуда не хочется. Изредка, когда одна тренировка или выходной, можно выспаться. Это первое, что я делаю. — признается Владислав. — У нас с девушкой единственное хобби — кинематограф. Стараемся попасть на все новинки кинопроката. Обычно вдвоем ходим, иногда всей командой собираемся. Смотрим все — и фильмы, и мультфильмы.

Мы медленно едем на МКАД-2. И Владислав нажимает на педаль газа. Динамика впечатляет! Под капотом у нас — дизельный мотор мощностью 265 «лошадок». Кстати, по его звуку не сразу догадаешься, что он работает на дизельном топливе. Сытно рокочет на холостых, а при разгоне сдержанно рычит. Динамика — почти как у суперкара. Разгон до «сотни» занимает 5,4 секунды.

— Раньше я был ярым противником дизелей. Все родственники ездили на машинах с бензиновыми моторами. И я дизельные двигатели не воспринимал. В свободное время, когда выбирал машину, много читал информации, обзоров, отзывов, чтобы собрать картинку об автомобиле своей мечты. Поразмыслил, оценил, и пришел к выводу, что дизель сейчас ничуть не хуже бензина, а в некоторых случаях и лучше. Экономия тоже была не на последнем месте. Производитель обещает на моей машине расход топлива около 6 литров на трассе. Я много езжу. Сейчас ведь все пересели на автомобили и на сборы ездят самостоятельно. Могилев, Витебск, Минск — переезды каждые две недели. Надо быть мобильным.





Сборы — неотъемлемая часть жизни спортсменов. Хотя чаще всего команда белорусских батутистов тренируется в Раубичах, каждые две-три недели они ездят на другие спортивные базы. Это — одна из составляющих подготовки.

— Во время тренировок на спортсмена ложится высокая психоэмоциональная нагрузка. Надо сменить обстановку. Это как ехать за рулем несколько часов подряд — надо остановиться, походить, размяться. Так и у нас. Две-три недели тренируешься в одной обстановке. Это все начинает раздражать, что-то не получается. Даже агрессия накрывает. Надо сменить обстановку. Ты приезжаешь на другую тренировочную базу — и как будто смена деятельности происходит, тебе опять хочется работать. Плюс когда дома тренируешься, всегда есть отвлекающие факторы. Мама попросила съездить за продуктами, а ты с тренировки едешь уставший. Бабушка к врачу попросила отвезти, сестра с ребенком посидеть просит. Это все примеры. Но такие вроде мелочи со временем накапливаются. А когда выезжаешь на сборы — там все в одном месте, никуда не нужно выходить. И ты можешь сосредоточиться только на тренировках.



Владислав с интересом изучает кнопки, клавиши и функции новой «пятерки». Управление жестами, большой тач-скрин дисплей с диагональю 10,25 дюйма, возможность выхода в интернет. Не автомобиль, а самый настоящий гаджет. Владислав признается, что есть вещи, без которых он не купит машину.

— Без руля не куплю. И колес. А если серьезно, то круиз-контроль очень помогает. На трассе удобно ехать. В новой машине я заказал все возможные электронные ассистенты. Думаю, что они снимут с меня часть какой-то нагрузки. Если отвлечешься — машина подстрахует. Бывают, что со сборов едешь вечером, уставший, с соревнований, начнешь клевать носом, машина заметит и скажет — Парень, отдохни.

Действительно, BMW оснащается системой контроля усталости водителя. Она следит за поведением водителя и устанавливает признаки усталости. Если они есть, то на контрольном дисплее появится символ, рекомендующий сделать остановку. Новая «пятерка» просто нашпигована различными опциями. Сложно обойтись без чтения инструкции.

— Есть такие функции, про которые надо почитать. Но большинством можно научиться пользоваться самостоятельно. Мне при покупке провели ликбез, рассказали досконально про все функции, так что должен разобраться. Меня уже впечатлили две вещи — голосовое и жестовое управление. Чтобы увеличить громкость — нужно просто в воздухе покрутить пальцем.

Новая «пятерка» уже почти «автопилотируемая». Здесь есть «умный» круиз-контроль, умеющий не только держать дистанцию на трассе, но и толкаться в пробке, автоматически притормаживая и разгоняя автомобиль с учетом дорожной обстановки и знаков. Отметим еще функцию автоматической смены полосы движения и дистанционную авто-парковку. Автомобиль можно загнать в тесное пространство, управляя им снаружи при помощи ключа.





Свою первую автомобильную мечту Владислав осуществил. Но все же с оглядкой на сумму, которую мог на нее потратить. А если не ограничивать себя в желаниях, то мечтает Владислав об итальянском суперкаре.

— Lamborghini, конечно. Это если выбирать из суперкаров. Ну и еще хотелось бы видеть в своем гараже Tesla. Интересно было бы покататься.

На прощание мы пообещали Владу, что обязательно устроим ему знакомство с Tesla. Мечты должны сбываться.