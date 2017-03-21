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Экспериментальные разработки городской мебели: фестиваль ландшафтной архитектуры пройдет в Минске

22.03.2017 18:30 — Разное | Tut.by  
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Фестиваль «Ландшафтной архитектуры и дизайна — 2017» пройдет с 1 по 10 мая в историческом центре Минска — на улицах и двориках Верхнего Города, вдоль береговой линии набережной реки Свислочь.


Фото использовано в качестве иллюстрации

Участники фестиваля дизайнеры и архитекторы, которые продемонстрируют свои творческие идеи и достижения в открытом формате полного доступа к выставочным образцам и объектам. Свои работы представят студенты профильных ВУЗов и специалисты в сфере ландшафтной архитектуры и дизайна.

Один из организаторов фестиваля Андрей Коровянский (ландшафтный архитектор) рассказал, что такие проекты предлагают новый подход к развитию территорий и идею взаимодействия современного искусства и творческих практик с ландшафтом:

— В фокусе фестиваля раскрытие темы 500-летия белорусского книгопечатания и 950-летия города Минска. Художники, дизайнеры и архитекторы смогут предложить свои интерпретации по раскрытию этой темы и реализовать свой творческий потенциал. Цель мероприятия — содействие развитию общей культуры, художественно-эстетического вкуса и популяризации творческого потенциала коллективов в области ландшафтной архитектуры и дизайна, благоустройства и озеленения города, а также развитие духовной и эстетической культуры Минска, творческого потенциала горожан, фантазии в сочетании с исполнительским мастерством.


Фото использовано в качестве иллюстрации

В программе фестиваля не только выставка ландшафтных и дизайнерских объектов, но и городской скульптуры, а также программа мастер-классов, лекций специалистов ландшафтной индустрии, и конкурс «Реализованных и нереализованных ландшафтных объектов 2017».

В режиме реального времени на фестивале участники создадут уникальные ландшафтные инсталляции. Гости фестиваля смогут насладиться видами композиций и приобрести цветы, флористические композиции, саженцы, рассаду, семена, деревья и кустарники из белорусских питомников.

 
Теги: Минск
 
 
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Жители и гости столицы, прогуливаясь по городу, смогут оценить дизайнерскую ландшафтную мебель и объекты дизайна от производителей и проектировщиков с 1 по 10 мая в...

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