

Современными жалюзи на окнах в офисе или квартире сегодня трудно кого-то удивить. Но, несмотря на широкое распространение этого полезного предмета интерьера, у многих возникает немало вопросов при их выборе. Продавцы предлагают купить жалюзи , отличающиеся не только дизайном, но и механизмом закрытия, пропусканием солнечного света, материалом и даже конструкцией.





Что представляют собой современные жалюзи?

Независимо от того, как выглядят жалюзи, они все они имеют сходную конструкцию. Они состоят из ламелей, грузиков и бегунков, обеспечивающих движение конструкции, карниза, шнура управления и цепочки, которая соединяет все элементы в необходимой последовательности. Карниз обычно выполняется из высококачественного алюминия или прочного пластика. Не допускается использование неисправного или погнувшегося карниза. При своевременном ремонте этого элемента можно избежать заедания механизмов, которые расположены внутри. Пластиковые карнизы чаще ломаются, поэтому лучше купить жалюзи с алюминиевой основой.

Ламели качественных штор располагаются ровно параллельно. Они не должны менять положение при повороте или сквозняках. Ламели всегда должны висеть в ровной позиции, что обеспечивается грузиками из пластика с металлической пластиной. Отдавайте предпочтение пластиковым элементам. Они не заржавеют и не начнут заедать. Крепление ламелей к карнизу и их движение обеспечивается за счет бегунков. От качества последних зависит срок службы. Чтобы ламели смещались равномерно, в конструкции используется соединительная цепочка. Если она изготовлена из пластика, то от его цвета зависит ее прочность. Чем светлее цвет цепочки, тем она надежнее.

Все жалюзи классифицируются по типу конструкции:

горизонтальные (ламели таких конструкций параллельны потолку, это наиболее распространённые виды);

вертикальные (ламели перпендикулярны потолку, купить жалюзи с вертикальными ламелями лучше всего для жилого помещения).

Как правильно произвести замеры?





Процесс замера зависит от конструкции. Для монтажа горизонтальных вариантов необходимо будет замерить ширину и длину стеклопакета. Алгоритм замера окна для горизонтальных вариантов выглядит следующим образом:

замерить окно в нескольких местах; в самом широком месте сделать отметку с помощью карандаша или маркера; добавить один см к ширине; измерить высоту окна; добавить к ширине 4 см.

Для замера окна под монтаж вертикальных жалюзи используется такой же порядок действий. Однако крепление вертикальных вариантов осуществляется в проем либо на проем. Чтобы ламели закрывались равномерно, необходимо с обеих сторон площадь была более 8 см. Тогда стеклопакет будет смотреться гармонично. Если жалюзи устанавливаются на проем либо к потолку, то к высоте необходимо добавить площадь от проема окна и от окна к потолку.

Выбираем цвет жалюзи по всем правилам





Современные производители стараются не отставать от модных тенденций. Еще несколько лет назад цветовая гамма жалюзи была невелика. Сегодня можно встретить варианты даже самых неожиданных цветов.

К традиционным расцветкам принято относить белые, бежевые, голубые оттенки, а также текстурированные тона: орех, вишня, мед, бронза, венге, золото и шампань. Такие тона являются нейтральными. Обычно их подбирают под отделку стен, наличники либо покрытие пола.

В продаже можно встретить и шторки нестандартных ярких оттенков: красные, желтые, зеленые, синие, черные. На некоторые жалюзи производители наносят орнамент в виде цветов и рисунков. Выбирать их следует с осторожностью, чтобы они не выглядели чужеродными предметами интерьера.

Как крепятся жалюзи на окна?





Способ крепления жалюзи к окну определяются, исходя из их конструкции и размеров. Они крепятся на окна либо поверх него, к верхнему откосу окна или к стене. Также можно крепить их к потолку. Многое зависит и от конкретного помещения. Жалюзи имеет основу в виде карниза, он и является несущим элементом конструкции. Крепление заключается в фиксации карниза в нужном месте. Опорой для карниза будут кронштейны, которые с помощью стержня держат его.

Порядок крепления жалюзи выглядит следующим образом. В нужном месте следует закрепить кронштейны, с помощью которых нужно закрепить карниз. Крепление на кронштейне производится с помощью специального поворотного механизма, который без проблем позволяет устанавливать и снимать шторки. Далее необходимо установить фиксаторы, бегунки и ламели (если они до этого не были собраны). Заключительным этапом будет регулировка фиксаторов.

Можно ли повесить жалюзи без сверления?





Жалюзи без сверления крепятся только на створку окна. В этом случае необходимо отдавать предпочтение легким и компактным моделям, которые не повлекут за собой деформацию. Удобство такого крепления заключается в том, что окно можно открывать и закрывать без поднятия занавесок.

Существует несколько видов штор, которые можно повестить без сверления: римские и рулонные жалюзи (представляют собой компактные и легкие конструкции), шторы-плиссе и горизонтальные, выполненные из тонких алюминиевых или деревянных ламелей.

Как снять жалюзи с карниза?





Необходимость снять шторы с карниза возникает обычно в случае генеральной уборки. Снимать вертикальные жалюзи с карниза не необходимости. Чтобы помыть их, можно снять ламели, прикрепленные к основе с помощью бегунков. Прикрепить ламели обратно не составит труда.

Снимать горизонтальные жалюзи с карниза можно в следующем порядке:

Убрать накладки, закрывающие места креплений. Они находятся в верхней части.

С помощью отвертки следует выкрутить саморезы, на которые закреплены шторы. Делать это следует осторожно, чтобы конструкция не упала.

Горизонтальные варианты прикрепляются при помощи специальных фиксаторов. Для их демонтажа необходимо поддеть фиксатор, повернув его по направлению к cебе.

Для извлечения шторы из фиксаторов нужно потянуть ее аккуратно вперед и вниз.

Несколько советов, как помыть жалюзи





Мыть их можно двумя способами: можно снять и помыть их в ванной либо почистить, не снимая их с карниза. Снимать шторы с карниза очень удобно, так как это обеспечат отличное очищения ламелей.

Для начала следует снять жалюзи с карниза (как это сделать, было описано выше). Их необходимо погрузить в мыльный раствор. Чем больше загрязнений, тем больше порока нужно использовать для приготовления мыльного раствора. В нем нужно подержать ламели в течение 10 минут или в течение 2 минут, если имеются сильные загрязнения.

Места, где после мытья скапливается влага, нужно тщательно просушивать. Если этого не делать, на металлических конструкциях в этих местах может образовываться коррозия.

Чтобы шнуры, соединяющие ламели, не запутывались, необходимо аккуратно заматывать и разматывать их.

Когда шторы будут помыты, нужно дать их просохнуть, развесив их. Если того не сделать, они могут склеиться, а их цвет станет неравномерным.

Ни в коем случае не стоит замачивать алюминиевые жалюзи, чтобы не испортить их.

Мытье вертикальных штор можно производить с помощью пароочистителя. Если такого прибора нет в наличии, то можно помыть ламели, обращая внимание на материал, из которого они изготовлены. Для этого не нужно снимать их с карниза. Ламели, изготовленные из пластика, можно мыть водой, в которой растворено небольшое количество уксуса. Мытье деревянных ламелей осуществляется также, как и мытье деревянной мебели. Для очистки можно использовать специальную тройную щетку, которая убирает пыль и повседневные загрязнения.

Как постирать шторы-жалюзи?

Шторы из синтетических тканей легко постирать в машинке-автомат. Для этого их нужно скрутить и положить в барабан. Для стирки используются только режим деликатной стирки и жидкие стиральные порошки, они менее агрессивны.

Принцип работы бамбуковых жалюзи





Бамбуковые рулонные конструкции отличаются лаконичностью, компактностью и простотой в уходе. Они сформированы на жёстком каркасе, на которых расположен механизм поднятия, а также раскрытия полотна. Жалюзи из бамбука состоят из узки ламелей, ширина которых 2-3 см. Они отличаются повышенной прочностью и износоустойчивостью, так как проходя специальную обработку.

Что такое мультифактурные жалюзи?

Мультифактурные конструкции являют собой систему ламелей, расположенных в три слоя. При этом в конструкции присутствует пластик, алюминий, стеклоткань. Объем достигается за счет нескольких уровней мультифактурных штор.

Что такое жалюзи «зебра»?





«Зебра» выполнена из двух полотен ткани (непрозрачной и прозрачной),их полоски чередуются между друг другом. Непрозрачные полоски на 25 мм шире, чем прозрачные полоски. При поднятии штор полоски смещаются относительно друг друга, а естественная освещенность в помещении меняется.

Что такое жалюзи плиссе?





Плиссе являет собой конструкцию, которая состоит их направляющих, изготовленных из ткани и легко сплава. Ткань обработана специальным составом и складывается в «гармошку», а при поднятии образует складки. Такие жалюзи еще называют гофрированными. Даже если они расправляются полностью, на них все равно видны складки.

Что такое рулонные жалюзи?





Рулонными называют тканевые шторы, которые легко скрутить в рулон с помощью особого механизма. Закрепить такие жалюзи можно к стене или окну с помощью саморезов.

Где можно купить жалюзи в Минске?





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