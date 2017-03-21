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Иранская нефть поступит в Беларусь на этой неделе
22.03.2017 19:00 — Разное | Ежедневник
ukrfoto.net
Танкер с иранской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы.
Об этом сообщил
«Танкер с иранской нефтью объемом 80 тыс. т прибыл в порт Одессы и уже разгружен», - проинформировал он. Первая партия нефти поступит на Мозырский НПЗ в течение текущей недели.
Как ранее сообщал
Объем контракта составляет 600 тыс. баррелей нефти.
«Это первая закупка иранской нефти после снятия с Тегерана международных санкций в прошлом году», - сообщила пресс-служба NIOC.
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Танкер с иранской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы.
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