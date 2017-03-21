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Иранская нефть поступит в Беларусь на этой неделе

22.03.2017 19:00 — Разное | Ежедневник  
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Иранская нефть поступит в Беларусь на этой неделе

ukrfoto.net

Танкер с иранской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы.

Об этом сообщил БЕЛТА заместитель генерального директора ЗАО "Белорусская нефтяная компания" Сергей Гриб.

«Танкер с иранской нефтью объемом 80 тыс. т прибыл в порт Одессы и уже разгружен», - проинформировал он. Первая партия нефти поступит на Мозырский НПЗ в течение текущей недели.

Как ранее сообщал  «Ежедневник», в феврале этого года  Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) заключила контракт с польской компанией Beloil Polska, которая является дочерним предприятием государственной «Белоруснефти».

Объем контракта составляет 600 тыс. баррелей  нефти.

​«Это первая закупка иранской нефти после снятия с Тегерана международных санкций в прошлом году», - сообщила  пресс-служба NIOC.

 
 
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Танкер с иранской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы.

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