Водители такси 22 марта отмечают профессиональный праздник «День таксиста». Встреча с целой династией водителей отцом и сыном — Сергеем и Андреем Юхневичами обещала быть интересной: все-таки не часто сыновья идут по следам отца в такой профессии. А вместо этого мы порассуждали о честных заработках в такси, чаевых, об отсутствиии порядка в этой сфере и о том, почему таксисты не редко уходят из профессии, а потом возвращаются вновь.

Отец и сын

Сергей и Андрей Юхневичи работают в одной столичной службе такси. Это одна из самых крупных фирм в Минске, на рынке работает больше 15 лет. В мужчинах едва угадывается близкое родство, скорее профессиональная привычка — держать руку на пульсе, читай, на телефоне: может прийти заказ и нужно будет срочно сорваться к пассажиру.

— Интересно получилось, — начинает Юхневич-старший Сергей. — Я работал «от борта», а сын попробовал сотрудничать с диспетчерской. Лишь спустя два месяца пришел туда и я. Так заказов больше. Частник же может ждать пассажира и день, и два, а тут хотя бы есть заказы.



Сергей Юхневич

Сергей работает в такси с середины 2000-х. После армии Юхневич-старший пошел в ГАИ столицы, из Госавтоинспекции — на завод. Был в его жизни период, когда он работал предпринимателем — ездил на знаменитый Черкизовский рынок в Москве. Но потом решил, что мужчина все-таки должен уметь зарабатывать деньги для семьи, обеспечивать ее и перешел в такси. У сына профессиональный путь куда короче — он попробовал работать у отца — тогда еще ИП, ему понравилось и он выбрал для себя этот вид заработка. На двоих у ребят 14 лет стажа только в такси.

— 2006−2008 годы, можно сказать, были золотым веком в Беларуси, у людей были деньги, они ездили в такси, — говорит Сергей. — Да и конкуренции было гораздо меньше. Те, кто на смене был 8−9 часов, мог спокойно за месяц заработать от тысячу долларов чистыми. Можно было отправится в круиз, если не был обременен семьей. Если кто-то крутился 12-часов по городу, то можно было заработать и две тысячи долларов.



Фото использовано в качестве иллюстрации

Сергей начинал работу со службой такси «042» и помнит то время, когда по улицам гоняли желтые машины такси — старые «Волги». Механизм общения диспетчера и водителя был куда сложнее, чем сейчас. Да и время ожидания машины могло затянуться.

— Например, приехал с Юго-Запада на Запад, позвонил диспетчеру «я, мол, здесь», записывался в очередь. Диспетчер перезванивает мне на мобильный, когда есть заказ, я прикидывал, за сколько могу добраться до места и потом диспетчер связывалась с клиентами. Те выходили и ждали у подъезда. Это ожидание могло растянутся на 30 минут. Вот представьте, в 30-градусный мороз ждать по полчаса такси у подъезда!

С технической точки зрения в середине прошлого десятилетия таксистам работать было сложнее: записи, звонки, очереди. Но, по мнению Юхневича-старшего, работать тогда было не в пример легче из-за практически полного отсутствия конкуренции и более богатых пассажиров.

— Сейчас хорошим заработком в такси считается сумма в 350−450 долларов, — говорит Андрей. — Такая сумма остается после выплат всех налогов и расчетов с диспетчерской службой.

Водители на вскидку дают примерный расчет расходов и доходов за месяц работы в такси. За месяц они зарабатывают примерно 25−26 миллионов каждый.

— Считаем: оплата топлива — 700 рублей, оплата диспетчерской за заказы — 460 рублей: за каждый вызов мы платим 1 рубль 10 копеек вне зависимости от протяженности поездки. Таксисты других служб платят и «рубль двадцать» за заказ. Добавить сюда налоги, стоимость техосмотра (дважды в год) и страховки (она дороже обычной автогражданки), прохождение врача и механика перед сменой. Плюс нужно обновить машину — на это я откладываю в месяц 50 долларов, добавьте к этому мойку авто — за грязную машину могут снять с линии. Из 25−26 миллионов, которые я заработал, остается около 8−10 миллионов. Это по грубым подсчетам.

С приходом новой эпохи такси — сервисов, которые работают через интернет-платформы, жить стало сложнее — меньше заказов, часть пассажиров ушли к Uber и другим подобным службам такси. Кому из водителей, спрашивается, это понравится. Недовольны этой ситуацией и обычные таксисты.

— Они же (водители сервисов — прим. AUTO.TUT.BY) ни за что не отвечают! Не проходят механика перед поездкой, — возмущается Сергей. — Я наезжаю за день 130−160 километров, в выходные до 250 километров за смену! А водитель этих служб может и не работает в такси целый день. Он отработал в офисе или смену на заводе, ему нужно 20 рублей на магазин, вот он садится и зарабатывает. Он же может быть уставшим, это же влияет на безопасность людей.

«Просят включить шансон. А мне что — ищу на YouTube»

Любопытно было узнать, что думают таксисты о нас — своих пассажирах. Отец и сын соглашаются друг с другом, что сейчас клиенты не в пример спокойнее, чем еще пять лет назад.

— Пассажиров с хамоватыми замашками совсем мало. Может, они ушли в другие службы. Хотя встречаются разные, — размышляет младший Юхневич. И все же от неспокойных пассажиров водитель никак не защищен.

— На меня под Новый год была жалоба: после корпоратива ко мне решила подсесть девушка, она была нетрезвой, мягко говоря. Я отказался — сказал, что никуда ее не повезу в таком состоянии. Она позвонила диспетчеру и пожаловалась. На это мне сказали, что я должен был ее взять и «войти в положение». Я не взял, — Андрей говорит, что не стал бы брать нетрезвую пассажирку и сейчас — себе дороже выйдет.

По наблюдениям таксистов, пассажиры стали требовательнее: например, просят «некурящую» машину, машину без ароматизаторов, включить или выключить музыку или найти определенный жанр музыки.

— Просят включить шансон, а у меня его к примеру нет. Но мне что, я найду этот шансон на YouTube, — улыбается Сергей.



Фото использовано в качестве иллюстрации

Таксисты замечают, что сейчас пользуются услугами в основном молодые люди.

— Молодежь едет в клуб: сами либо скидываются, либо финансируют родители. Конечно, они наверное, где-то подрабатывают. Люди постарше не так часто вызывают такси — из 10 пассажиров — один-два будут пожилыми. Они умеют считать деньги.

А вот делить Минск на «самый богатые» или «самый бедные» районы водители не стали. Все районы примерно одинаковы по количеству платежеспособных людей и не очень. Единственный район, который выделяется у таксистов - это Курасовщина: здесь живет очень много пожилых людей и они крайне редко вызывают такси.

— Я так скажу, — начал Юхневич старший. — Нет бедных или богатых районов, есть люди. Богатые или щедрые. Вроде бы едет обычный паренек с завода на восемь рублей, дает десятку и оставляет тебе чаевые 2 рубля. Приятно. А бывает сам скачешь в магазин 20 копеек разменять, чтобы дать сдачу в пять копеек. Казалось бы 20 копеек, а по-старому — две тысячи. Некоторые очень считают свои деньги.

Тариф «Справедливый»

Не обошли мы с водителями и тему справедливой стоимости километра. Напомним, цена может быть любой — это зависит только от водителя. Ребята наслышаны об истории с поездкой за 63 рубля.

— Уже кто-то побил этот рекорд — провез за 120 рублей от BlackHall Bar. Но я считаю, что именно водитель в этой ситуации виноват. Где у людей деньги? Водитель обязан объявить тариф перед поездкой и прикинуть, во сколько обойдется поездка — он в состоянии это сделать — не второй день в такси работает, — говорит Юхневич-старший. Если же рассуждать о том, какой тариф справедливый — надо задать себе один вопрос: а я сам, таксист, поеду за 63 рубля? Да под страхом смерти он не согласится сам на такой тариф! Вот и справедливая цена.



Фото из социальной сети facebook.com

Сергей вспоминает, что при СССР километр в такси стоил как литр топлива.

— У нас сколько стоит топливо — рубль, вот примерно такой должна быть стоимость километра, — говорит Сергей, но сын с таким мнением не согласен:

— Рубль все-таки дорого. Семьдесят копеек хотя бы. Уже можно было бы обновить машину,

Ребята уверены, даже если Александр Стаховский таким «способом» пытался привлечь внимание к накопившимся в отрасли проблемам, то это вопросов не решит.

— У нас тарифы не менялись четыре года. А между тем нам собираются поднять стоимость услуги диспетчерской — не «рубль десять», а полтора рубля за один заказ. Подросток, которому было 14, а сейчас 18 лет ездил еще по нашим старым тарифам. Подросток вырос, а цена километра в такси осталась такой же. Но никому до этого дела нет.

Еще одна боль — это нелегальные таксисты.

— Если налоговой или транспортной инспекции нужен какой-то рейд по нелегалам, то добро пожаловать на улицу Зыбицкую ! Там не глядя можно брать пять первых попавшихся машин и это будут нелегальные таксисты. И ведь никому нет до этого дела, хотя их стоянки всем известны.

Парни уверены, что решить проблему не сможет никто, кроме государства.

— По телевидению видели программу, где обсуждали такси? И что — поговорили и все. Ничего и никто не сдвинет эту махину! Ничто, кроме государства. Но кто на это пойдет, — говорит Юхневич-старший. — Я уже 11 лет в этой сфере, но никто ничего не меняет в ней. Да, конечно, можно уйти из такси, скажете вы. Но куда? На завод. Так там тоже не платят деньги. По опыту скажу, все, кто уходил из такси в итоге возвращался. Да, заработки уже не те, что раньше, да много вопросов, но зато у меня профессия таксиста — это и плюсы. Я предоставлен сам себе, у меня много свободного времени. Вот жду заказ при диспетчерской уже четвертый час! (Смеется). Да и общение с людьми, они все разные, интересные. Я для них как психолог. Это общение и это бесценно.