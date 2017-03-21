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Беларусь утвердила соглашение с РФ о техобеспечении группировки войск
22.03.2017 18:56 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар — Sputnik. Правительство Беларуси утвердило соглашение с РФ о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск двух стран, соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
© Sputnik Евгений Биятов
Постановление Совмина Беларуси "Об утверждении соглашения между правительством Беларуси правительством Российской Федерации о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск (сил) Беларуси и РФ" было подписано 21 марта 2017 года.
По итогам заседания совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси, которое состоялось в ноябре прошлого года, были подписаны документы о двухстороннем сотрудничестве в сфере обороны, включая соглашение о совместном техобеспечении региональной группировки войск.
Документом предусмотрено, что Минобороны Беларуси и России совместно организуют и осуществляют планирование мероприятий технического обеспечения региональной группировки войск, осуществляют выработку согласованной политики в этой области.
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Соглашение предусматривает осуществление военными ведомствами двух стран выработку согласованной политики в этой области.
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