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БелЖД проведет эксперимент по пограничному и таможенному контролю на рейсе Минск-Вильнюс-Минск

22.03.2017 20:09 — Разное | Ежедневник  
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БелЖД проведет эксперимент по пограничному и таможенному контролю на рейсе Минск-Вильнюс-МинскМинск">

vladimir.kp.ru

Экспериментальный рейс поездов сообщением Минск-Вильнюс и Вильнюс-Минск с проведением пограничных и таможенных процедур на станции Минск-Пассажирский состоится 12 апреля.

«В целях поиска оптимальных вариантов проведения пограничных и таможенных процедур в поездах международных линий 12 апреля 2017 года состоится экспериментальная поездка поездов №805 Минск-Вильнюс и №806 Вильнюс-Минск с проведением данных процедур на станции Минск-Пассажирский», – сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Контроль будет осуществляться до отправления и после прибытия поезда на станцию соответственно. От Минска до Вильнюса и обратно поезд будет следовать без остановок для высадки и посадки пассажиров на станциях Молодечно и Гудогай. БЖД обращает внимание пассажиров, что посадка в поезд №805 сообщением Минск-Вильнюс на станции Минск-Пассажирский в этот день начнется в 7.15 и закончится в 7.45. Поезд отправится со станции в 8.00. В период с 7.15 до 8.00 сотрудники пограничных и таможенных органов проведут необходимые контрольные мероприятия. После прибытия поезда №806 сообщением Вильнюс- Минск на станцию Минск-Пассажирский (в 21.40) также будет осуществлен погранично-таможенный контроль. Доступ к поездам на станции Минск-Пассажирский ограничат для лиц без проездных документов. В связи с этим БЖД просит пассажиров заранее планировать свое время с учетом проведения погранично-таможенных процедур, а также обратить внимание на время отправления поезда №805 Минск-Вильнюс (7.45), указанное в билетах. Более подробно с расписанием движения поездов №805 Минск-Вильнюс и №806 Вильнюс-Минск можно ознакомиться на сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефонам справочных служб.

 
Теги: Минск
 
 
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