



Полиция Лондона заявила, что в результате нападения возле парламента Великобритании погибли четыре человека, включая полицейского. 20 человек получили ранения.

Скотланд Ярд заявил о гибели четырех человек в результате нападения возле британского парламента. Об этом сообщил во время пресс-конференции комиссар антитеррористического департамента Роули, сообщает РБК.



По его словам, один из погибших — полицейский, который охранял парламент во время нападения. Он также добавил, что пострадали в результате нападения по меньшей мере 20 человек.

Сразу два инцидента произошли в центре Лондона: примерно в одно и то же время автомобиль сбил несколько человек на Вестминстерском мосту и была открыта стрельба возле здания британского парламента.



Около 17:40 мск в лондонскую полицию поступили сообщения о стрельбе на Вестминстерском мосту, который находится рядом с британским парламентом. Произошедшее было названо «инцидентом с применением оружия». По первым данным Reuters, по меньшей мере 12 человек получили ранения. Здание парламента было закрыто, его работа приостановлена.



Тут же стало известно, что предполагаемый нападавший успел ранить ножом полицейского, после чего был застрелен. «Есть также данные о дальнейших жестоких инцидентах, будет ошибочным с моей стороны вдаваться в детали до появления подтверждения полиции», — сообщил лидер палаты общин Дэвид Лидингтон.



«Свидетели сообщают о панике среди туристов и о том, что одному человеку оказывают медицинскую помощь. Поступили сообщения о том, что человек с ножом напал на полицейских перед тем, как раздались выстрелы», — сообщила газета Evening Standard.



На первых записях с места стрельбы видно, как жители бегут с места происшествия, а полиция оцепила территорию возле здания парламента.



Издание The Guardian сообщило, что также есть данные о том, что машина сбила нескольких людей на Вестминстерском мосту. Sky News со ссылкой на очевидца сообщал, что тот видел автомобиль, который сбил человека у здания парламента.



Позднее выяснилось, что автомобиль, управляемый неизвестным, наехал на пешеходов еще до того, как врезался в ограду вокруг территории парламента, после этого нападавший выбрался из автомобиля и напал на полицейского с ножом, но был застрелен. По имеющимся данным, под колеса попали не менее пяти человек.



