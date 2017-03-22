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Кросби забил супергол, дал сопернику в пах и лишился двух зубов

22.03.2017 22:58 — Разное | Tut.by  
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Капитан «Питтсбурга» и сборной Канады Сидни Кросби в ночь с 21 на 22 марта провел неоднозначный матч с «Баффало» (3:1), в разных эпизодах побывав героем и антигероем.


Фото: nhl.com/ru

В первом из эпизодов Кросби выступил в качестве антигероя, нанеся удар клюшкой между ног форварду «Сэйбрс» Райану О’Райлли. Этот инцидент остался не замеченным судьями.

Видео: SPORTSNETCANADA

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Во втором эпизоде Кросби провел шикарнейший гол, совершив индивидуальный рейд и послав шайбу в ворота Робина Ленера одной рукой. Причем Кросби исполнил этот шедевр буквально на последних секундах первого периода. Это была 41-я шайба канадца в сезоне, что позволило ему упрочить лидерство в гонке снайперов.

Видео: SPORTSNETCANADA

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Ну, а в концовке матча Сид лишился двух зубов. Это произошло после того, как Эвандер Кейн, во время локаута в сезоне-2012/13 засветившийся в минском «Динамо», съездил ему клюшкой по лицу, стремясь помешать забить в пустые ворота. Тем самым он невольно отомстил капитану «пингвинов» за обиженного ранее партнера.

Игрок «Баффало» был наказан двойным малым штрафом.

Видео: SPORTSNETCANADA

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Капитан "Питтсбурга" и сборной Канады Сидни Кросби в ночь с 21 на 22 марта провел неоднозначный матч с "Баффало" (3:1), в разных эпизодах став героем и антигероем.

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