



Туристический стартап, который создала Елена Шкарубо и в который инвестировал, в частности, Юрий Зиссер, стал победителем в категории мобильных приложений – WSA Mobile.

MeetnGreetMe – это глобальная платформа, позволяющая путешественникам найти персонального помощника из числа местного населения в любой стране мира и получить персональные консьерж-услуги.

«Беларусь усердно работает над развитием въездного туризма. Мы вносит в это свой вклад, помогая путешественникам почувствовать себя желанным гостем», – так представляется этот проект на сайте WSA.

Проект был создан в 2014 году Еленой Шкарубо, которая cегодня и возглавляет компанию-разработчика. У нее есть два партнера – из Барселоны и Берлина. Елена Шкарубо сейчас живет в Австрии, училась в Лондоне, жила в Москве. При этом в одном из интервью она отметила, что «Беларусь для меня – это дом, куда постоянно тянет, поэтому белорусское гражданство я точно менять не собираюсь».

«Когда мы делали первые шаги в 2014 году, нам сильно помог бизнес-клуб IMAGURU и школа TechMinsk, благодаря которым нас заметили, мы привлекли внимание прессы. После чего нам поступило много положительных откликов, а также предложений о сотрудничестве и продвижению сервиса в разных странах мира. Уже в ноябре 2014 года я представила MeetnGreetMe на глобальном предпринимательском саммите в Марокко, где наш проект занял третье место», – рассказала Елена Шкарубо о первых шагах проекта.

В прошлом году про MeetnGreetMe и Елену Шкарубо написал Reuters, рассказывая об уникальности Беларуси как одного из крупнейших поставщиков IT-услуг и продуктов на мировой рынок.

Стартап, центр разработок которого расположен в Таллине, привлек внимание инвесторов. Среди них, по информации «Ежедневника», есть основной владелец портала TUT.BY Юрий Зиссер. Бизнесмен вложил деньги в проект около года назад.

MeetnGreetMe отмечен вместе с еще 4 проектами в номинации «Культура и туризм». Всего организаторы выбрали 40 победителей из 451 участника в 8 категориях.

Премия World Summit Award (WSA) – это глобальная инициатива, учредителем которой является Международный центр новых медиа (ICNM) в рамках и при содействии Всемирного саммита по информационному обществу (WSIS) Организации Объединенных Наций. Каждые два годы в рамках WSA отбираются самые инновационные проекты в мировой IT-индустрии в свыше 160 странах.