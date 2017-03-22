Лидера "Молодого фронта" Дмитрия Дашкевича "взяли при исполнении" в квартире Владимира Орлова, Анастасию Дашкевич попытались задержать в Ленинском РОВД Минска во время поисков мужа.

Дмитрия Дашкевича и Артема Левченко задержали в квартире известного писателя Владимира Орлова, где плотники ставили кухню. Молодых людей задерживали с десяток граждан в штатском.

"Я была в магазине. Возвращаюсь - и вижу на лестничной площадке непонятных людей и связанных парней. Зашла в дом - а двое за мной. В доме разгромлено. Здесь я уже начала спрашивать, что случилось, что такое. А они отвечают: "У вас плохие работники, вот видите - дверь выбили!". А потом еще один работник, который был здесь, рассказал, что это они (те, кто задерживал) ворвались, выбили дверь. То есть, никто ее не держал, просто она была закрыта", - цитирует Еврорадио Валентину Аксак, хозяйку квартиры.

Анастасию Дашкевич, которая вместе с журналистками Любовью Луневой и Ольгой Давыдовой отправилась искать мужа, задержали в Ленинском РОВД Минска. Правда, взяв объяснения, отпустили.