Беларусь закончила 2016-й год падением экономики на 2,6%. Это самый плохой показатель в регионе: кроме России, где ВВП снизился в 2016-м на 0,2%, падения нет больше нигде – во всех остальных странах фиксируется экономический рост.

А в IV квартале минусовой индекс ВВП Беларуси – вообще единственный.

Долларовый эквивалент номинального ВВП Беларуси показал также наибольшее падение.

За период с 2013-го года хуже, чем в Беларуси, динамика в регионе – только в Украине, которая уже поднимается после сильнейшего падения в 2014-15 гг. Подъем в России тоже начался (с IV квартала 2016-го), а вот в Беларуси экономический рост пока только планируется.

Единственный в регионе минусовой индекс ВВП IV квартала – у Беларуси

В IV квартале 2016-го экономика Беларуси сократилась с прошлого года на 1,8% (к IV кварталу 2015-го). Это единственный “минус” в регионе: во всех остальных государствах восточноевропейского континента индекс ВВП IV квартала - плюсовой.

Динамика квартального ВВП Беларуси и соседних стран

Отрицательный процент динамики ВВП Беларусь показывает уже 8 кварталов подряд: это самый длительный минусовой период после 90-х.

Динамика ВВП Беларуси ухудшилась с середины 2016-го вследствие ограничения Россией поставок в Беларусь дешевой нефти. Это говорит о полной зависимости созданной (а точнее, воссозданной советской) экономики Беларуси от России.

Сама российская экономике только в IV квартале 2016-го показала первый «плюс» ВВП после 7-и подряд квартальных «минусов».

После 2-х лет сильнейшего падения экономики, сокращения ее физически вследствие аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, проблем в банковской системе и финансовых трудностей, 4-й квартал подряд наращивает плюсовые проценты Украина. Индекс ВВП IV квартала 2016-го - один из самых значительных в регионе, но во многом благодаря очень низкой сравнительной базе: 2015-й год – это «дно» падения.

У Польши же с середины 90-х не было еще ни одного квартала с отрицательным индексом ВВП: «плюсы» хоть и не самые значительные в регионе, но стабильные. Несмотря на санкции России в отношении продовольственных товаров.

Литва последние 6 лет, после сильного падения в мировой кризис 2008-09 гг ни разу не показала минусовой квартальный индекс ВВП.

Индекс ВВП 2016-го: худший процент – снова у Беларуси

Все восточноевропейские экономики в 2016-м году квартале выросли. Из ближайших к Беларуси стран «минус» только у России. На этом фоне белорусский годовой индекс ВВП 2016-го -2,6% выглядит особенно заметно.

Динамика квартального ВВП Беларуси и соседних стран

Судя по движению годового индекса ВВП Беларуси, в плюсовую зону в этом году он не войдет: 2017-й станет очередным годом падения белорусской экономики. Ухудшению динамики, к тому же, будет способствовать дальнейшее сокращение поставок нефти из России: в I квартале объемы уже уменьшились.

В России же индекс годового ВВП по итогам календарного 2016-го уже вплотную приблизился к 0-й отметке, и уже в I квартале 2017-го будет первый годовой «плюс» после 2-х лет падения. Положительной динамике российской экономики могут помешать намечающееся очередное падение цен на нефть, усиление западных санкций и увеличение военных расходов на Сирию и Украину, а также возможное ухудшение отношений с США, где пока сохраняется неопределенность.

А вот Украина уже окончательно вышла годовой динамикой ВВП в «плюс», чему, конечно, сильно способствовала очень низкая сравнительная база сильнейшего падения 2-х последних лет.

Колебания годового индекса ВВП Польши идут только в плюсовой зоне: польская экономика растет ежегодно..

.Стабильный экономический рост в последние 6 лет идет и в Литве. Хотя в последние 2 года он ниже, чем в 2010-14 гг.: так сказались, видимо, российские «контрсанкции» в отношении продовольственных товаров, которые Литва раньше экспортировала в Россию.

Беларусь раньше была лидером среди стран-соседей по темпам экономического роста, теперь вперед вышла Польша – совокупный рост ВВП за 10 последних лет – у западной соседки Беларуси. При сохранении сегодняшней динамики еще на 2 года, Беларусь обойдет и Литва.

Падение долларового эквивалента ВВП за 2016-й год также наибольшее – у Беларуси

ВВП Беларуси за 2016-й год, по первой оценке, составил Br943,2 млрд, что эквивалентно $47,5 млрд по среднему курсу. Долларовый эквивалент ВВП 2015-го - $56,75 млрд. Таким образом, падение показателя за год – 16,2%. Это наихудшая динамика в регионе.

Снизился $-эквивалент ВВП 2016-го и в России, но уже в IV квартале там пошел его прирост на фоне укрепления Rr-рубля, и в 2017-м будет только плюсовая динамика. Из ближайших стран ЕС только Польша показала небольшое уменьшение $-эквивалента ВВП 2016-го: злотый довольно сильно ослаб в конце года, обновив свой исторический минимум к доллару.

В остальных странах региона годовой ВВП 2016-го вырос, в номинальном долларовом измерении, в сравнении с 2015-м. Наибольший же прирост $-эквивалента показала Украина: быстрый восстановительный рост этого показателя обеспечен сильным инфляционном приращением в условиях стабилизированного валютного курса после сильнейшей девальвации гривны в 2014-15 гг.

Долларовый годовой ВВП Украины начал подниматься с самого начала 2016-го после сильнейшего падения в 2014-15 гг. В России также пошел подъем, только с IV квартала 2016-го. А в Беларуси он начнется только в 2017-м.

Динамика ВВП с 2013-го года: хуже, чем Беларусь – только Украина

После 2013-го года в регионе произошли наиболее значимые для финансово-экономического положения местных стран события, связанные, прежде всего, с ситуацией в Украине и вокруг ее. Аннексия Крыма и оккупация части Донбасса стали причиной введения санкций против России и ее контрсанкций. Резкое падение цен на нефть с середины 2014-го многие также определяют как «наказание» России.

Результатом этого стало падение российской экономики в 2014-15 гг., девальвация Rr-рубля, снижение импортоемкости российского рынка вследствие всеобщего падения доходов, реальных и номинальных в $-эквиваленте.

Это отрицательно сказалось на динамике ВВП Беларуси (минусовой индекс ВВП календарных 2015-го и 2016-го гг.), для которой экономические связи с Россией определяющие. Падение цен на нефть также негативно повлияло на экономику Беларуси – уменьшилась маржа между ценами импорта российской нефти и экспорта нефтепродуктов.

Но Украина пострадала больше всего: экономика физически сократилась за 2014-15 гг. на 16%. Рост ВВП 2016-го немного снизил индекс падения ВВП за 3 года, но оставил Украину главным аутсайдером.

Что касается других стран региона – их экономики, наоборот, выросли, а у некоторых (особенно Румынии) – существенно. Таким образом. Беларусь, Россия и Украина стали единственными странами в регионе, где ВВП 2016-го реально меньше, чем 2013-го. А хуже белорусского 3-хлетний индекс ВВП – только украинский.

Падение долларового эквивалента номинально ВВП за эти 3 года зафиксировано во всех странах регионах, чему виной – ослабление национальных валют (и наднационального евро) к укрепившемуся во всем мире доллару (американская валюта с середины 2014-го резко подорожала ко всем валютам), но наибольшее – снова в Беларуси, России и Украине. И наименьшее падение $-эквивалента в регионе – снова у Румынии.