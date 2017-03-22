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СБУ просит разъяснить ситуацию с «военными лагерями»

22.03.2017 19:39 — Разное | БДГ  
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СБУ обратилась за объяснениями по поводу заявления Лукашенко о лагерях с боевиками в Украине.

Об этом на брифинге 22 марта заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, передает УНИАН.

«Что касается заявлений, что на территории Украины действуют какие-то лагеря, то наша служба отправила официальный запрос. И мы ожидаем дополнительной информации наших коллег. Пока что детальной информации, кроме того, что прозвучало из уст президента Беларуси, у нас нет», – сообщил Ткачук.

Напомним, 21 марта Александр Лукашенко заявил, будто в Беларуси задержали боевиков, готовивших вооруженную провокацию. Он сообщил, что один лагерь боевиков был в Беларуси – между Бобруйском и Осиповичами, а «остальные - в Украине».

Заявление Лукашенко о предстоящей вооруженной провокации вызвало замешательство официальных лиц и удивление экспертов.

Вскоре после этого стало известно, что задержали некоторых участников бобруйского спортивного клуба «Патриот».

 
 
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СБУ обратилась за объяснениями по поводу заявления Лукашенко о лагерях с боевиками в Украине.

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