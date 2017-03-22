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СБУ просит разъяснить ситуацию с «военными лагерями»
СБУ обратилась за объяснениями по поводу заявления Лукашенко о лагерях с боевиками в Украине.
Об этом на брифинге 22 марта заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, передает
«Что касается заявлений, что на территории Украины действуют какие-то лагеря, то наша служба отправила официальный запрос. И мы ожидаем дополнительной информации наших коллег. Пока что детальной информации, кроме того, что прозвучало из уст президента Беларуси, у нас нет», – сообщил Ткачук.
Напомним, 21 марта Александр Лукашенко заявил, будто в Беларуси
Заявление Лукашенко о предстоящей вооруженной провокации
Вскоре после этого стало известно, что
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СБУ обратилась за объяснениями по поводу заявления Лукашенко о лагерях с боевиками в Украине.
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