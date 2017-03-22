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Попытка прорыва границы в Александровке: хронология и карта инцидента

22.03.2017 21:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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20 марта 2017 года в районе пункта пропуска "Александровка" белорусские пограничники с применением оружия пресекли прорыв через границу внедорожника, перевозящего оружие и взрывчатые вещества.

 
 
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Хронология инцидента на пункте пропуска "Александровка" и особенности местности на этом участке белорусско-украинской границы – в инфографике Sputnik.

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