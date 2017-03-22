По информации Минобороны РФ, учения были максимально приближены к боевым. После подъема по тревоге ракетчики совершили 40-километровый марш, после чего были произведены пуски ракет.



© Sputnik Алексей Дружинин Президент Беларуси утвердил замысел учений "Запад-2017"

По легенде боевые расчеты уничтожили аэродром условного противника.

Комплекс "Искандер-М" обладает высокой огневой производительностью, мобильностью и маневренностью. Предназначен для поражения средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и других объектов.

Пусковая установка комплекса установлена на шасси Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), автомобили поддержки выполнены на шасси Камского автозавода.