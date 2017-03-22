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Минобороны РФ показало работу "Искандеров-М" по наземным целям
22.03.2017 20:31 — Разное | Sputnik Беларусь
По информации Минобороны РФ, учения были максимально приближены к боевым. После подъема по тревоге ракетчики совершили 40-километровый марш, после чего были произведены пуски ракет.
© Sputnik Алексей Дружинин
По легенде боевые расчеты уничтожили аэродром условного противника.
Комплекс "Искандер-М" обладает высокой огневой производительностью, мобильностью и маневренностью. Предназначен для поражения средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и других объектов.
Пусковая установка комплекса установлена на шасси Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), автомобили поддержки выполнены на шасси Камского автозавода.
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Учения ракетчиков с использованием комплексов "Искандер-М" прошли на полигоне Тоцкое в Оренбургской области. Смотрите на видео, как проходили учебные стрельбы.
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