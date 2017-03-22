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"Живем на 350 рублей". Как гродненка лишилась пособия по уходу за мамой и не получила свою пенсию

23.03.2017 08:14 — Разное | Tut.by  
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Жительница Гродно Лариса Ковтун оказалась в непростой ситуации. Уже несколько лет она ухаживает за своей престарелой матерью, которая с трудом передвигается. 86-летняя пожилая женщина — инвалид первой группы. До последнего времени Лариса получала пособие по уходу за ней. В хлопотах время пролетело незаметно, Ларисе исполнилось 55 лет, и женщина подала документы на получение пенсии. Но оказалось, что страховой стаж гродненки составляет всего 8 лет.

В назначении трудовой пенсии Ларисе отказали, социальную она сможет получать только после 60 лет. При этом пособие по уходу за мамой женщине тоже перестали выплачивать.


— Сейчас мы вдвоем живем на мамины 350 рублей. Ничего лишнего позволить себе не можем, — Лариса раскладывает на столе документы. Здесь вся ее переписка с разными госучреждениями.

55 лет Ларисе исполнилось почти два года назад. Тогда она стала собирать документы на пенсию, и вдруг оказалось, что стажа у нее совсем немного.

— Сначала в администрации Ленинского района, где я когда-то работала, компьютерная программа рассчитала мой стаж. Получилось 11 лет. Когда я пошла в Октябрьский район, по месту жительства, то оказалось, что стажа у меня несколько меньше — всего 8 лет 10 месяцев и три дня. Я на знаю, почему вышло такое разночтение в подсчете трудовых лет. В итоге комиссия по назначению пенсий администрации Октябрьского района Гродно решила отказать мне в назначении пенсии из-за отсутствия необходимого страхового стажа. Это было в феврале 2016 года. С тех пор я веду переписку с различными государственными учреждениями, но пока все без толку. И пособие по уходу за матерью с меня сняли. Тоже говорят, что все по закону, ведь я достигла пенсионного возраста. Но проблема в том, что и пенсию я не получаю. Значит, по сути, не являюсь пенсионеркой.


До 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 16 лет. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет.

Сейчас белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку»: они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную: по достижении мужчинами 65 лет, женщинами — 60 лет.

Лариса рассказывает о своем быте и о том, как ей вместе с мамой приходится выкручиваться из сложившейся ситуации.

— Понимаете, мама уже не слышит, у нее постоянно скачет давление, анемия. Ей нужны лекарства. И это хорошо, что нам выписывают их с существенной скидкой. А вот поесть, купить что-то из предметов личной гигиены уже трудно. А мама, как маленький ребенок, ее сознание практически все время затуманено. Она уже несколько лет не выходила из дома и, конечно, о ценах в магазинах ничего не знает. Она, конечно, подбадривает меня и говорит, что нам хватит денег, но не осознает, как это тяжело.


У Ларисы были кое-какие накопления, которые очень быстро израсходовались. Сейчас женщина, по ее словам, время от времени продает что-то из своей книжной коллекции, чтобы оставаться на плаву.

— У меня есть сын, но у него растет девочка-инвалид. Его семья сама выкручивается, как может. Брать деньги у него мне просто не позволяет совесть. И работать я не могу, потому что маму оставить надолго одну нельзя. Все свои дела вне дома я стараюсь сделать очень быстро. Иногда прошу соседку присмотреть за мамой, но у той тоже не всегда получается. Нанять сиделку не могу — оплатить нечем. Вот и оказывается, что я, по сути, выполняю тяжелую работу, но денег за нее не получаю.


В ответе из Минтруда женщине объяснили, что право на пособие по уходу за инвалидом первой группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, имеют только трудоспособные граждане, то есть не достигшие общеустановленного пенсионного возраста. В противном случае пособие по уходу не назначается и не выплачивается. Поэтому и оснований для возобновления выплат Ларисе нет.

— Но я ж пенсию не получаю, — повторяет Лариса. — И во всех ответах мне пишут, что выплата пособия прекращена с 1 марта 2016 года в связи с достижением пенсионного возраста. Мне кажется, что со мной поступают неправильно, ведь в законе четко написано, что я перестаю получать пособие только в том случае, если я получаю пенсию. Какой-то замкнутый круг.


В Минтруда о проблеме Ларисы знают. Там пояснили, что женщина достигла пенсионного возраста, но трудовую пенсию не получает из-за того, что у нее не хватает страхового стажа. На данный момент найти средства для представления пособия по уходу ей и другим людям, оказавшимся в такой ситуации, проблематично. Вместе с тем этот вопрос «находится на контроле и прорабатывается».

— Также Лариса Ковтун и ее мама могут рассчитывать на дополнительную поддержку со стороны государства. Для этого им надо обратиться в территориальный центр социального обслуживания населения, где им постараются помочь, — уточнила пресс-секретарь Минтруда Ольга Штин.

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Теги: Гродно
 
 
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В назначении трудовой пенсии жительнице Гродно отказали из-за небольшого страхового стажа, а социальную она сможет получать только после 60 лет. При этом пособие по...

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