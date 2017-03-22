В столичный прокат выходит драма « Манчестер у моря » — номинант и победитель «Оскара», в том числе в категории «Лучшая мужская роль». AFISHA.TUT.BY рекомендует обратить внимание на тихую драму в американской провинции.





О чем кино: Ли работает сантехником в Бостоне, где терпит нерадивых клиентов разной степени паршивости. Потом у него умирает брат. Теперь Ли должен ехать в родной Манчестер и уладить там все.

Если вы решили, что где-то здесь был спойлер, можете расслабиться. Кеннет Лонерган так долго запрягает, потому что может себе это позволить: хронометраж ленты — больше двух часов. И за это время вы поймете, почему младший из братьев подошел бы на роль мема «грустный Аффлек» куда лучше. Но в самом фильме смешного мало.

«Манчестер у моря» — тихий протяжный вой тех, кто пережил большую трагедию. Строгая и не падкая на эмоции драма о том, как горе выжигает в жизни огромное пустое поле, на котором потом годами ничего не растет, как ни удобряй. И как с некоторыми потерями не справиться ни через год, ни через пять. Эта большая трагедия маленького человека ставит под сомнение вечный тезис о том, что время лечит. По Лонергану, нужные медикаменты до Манчестера все-таки не доезжают.





Аналогично и с другим тезисом, мол, человеку нужно выговориться. По части красноречия Ли где-то рядом с Кличко. Он косноязычен и молчалив, просто потому что есть такое горе, которое не выговорить, какие слова ни подбирай. Говори о нем или молчи, легче не станет. Парадокс в том, что при скупости диалогов, вслушиваться в героев Лонергана необычайно интересно.

Ли возвращается в родной город на юге Нью-Гемпшира по воле обстоятельств: по своей он бы не сделал этого никогда — так болезненна встреча с малой родиной. Весь фильм — изломанный нарратив, настоящее в котором прерывается флешбеками и воспоминаниями. Знакомый перекресток, катер или больница вызывают в памяти образы из прошлого. Не столько для того, чтобы напомнить Ли, как все было (это он не забудет никогда), скорее чтобы показать зрителю, каким был сам Ли до трагедии. А еще чтобы показать, как может измениться сам человек и какой неизменной может оставаться атмосфера провинциального города на задворках что США, что Беларуси.





Манчестер даром что морской город, но туристической привлекательностью здесь и не пахнет. А пахнет — горем. Во всяком случае для Ли, которому постоянно приходится с ней сталкиваться. Параллель между умершим в душе, но живым физически человеком и его братом — умершим формально, но все никак не похороненным, дает Лонергану возможность не сбавлять ощущение запустения и упадка. Оно незначительно пропадает во флешбеках и никуда не денется в основном повествовании.

В эту роль любой другой номинант на «Оскар» добавил бы претенциозный драматизм и трагичность. Младший из Аффлеков ограничивается минималистичными средствами: где-то жесты, где-то — неуместные паузы или отстраненный взгляд. Хотя в другую секунду в очередном флешбеке в момент переключается на шебутное поведение и мальчишечью задиристость. В результате в «Манчестере» существуют два разных Ли, и одному из них ой как несладко.

Когда: с 23 марта. Где: «Беларусь», оба Silver Screen. Сколько: от 6 рублей.

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