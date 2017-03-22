Танцы на колясках изобрели британцы в конце 1960-х для реабилитации людей с инвалидностью. Спустя десятилетие в Швеции прошли первые международные соревнования, а в 2000-м спортивные танцы на колясках включили в программу Паралимпиады.

В Беларуси этот вид спорта появился 20 лет назад. Успехи нашей страны в соревнованиях связаны с пионеркой спортивного движения – Анной Горчаковой – действующей чемпионкой мира и Европы по спортивным танцам на колясках.





Двадцать лет подряд Анна привозит домой медали самого высокого достоинства, а четыре года назад в стенах ОО «Белорусское общество инвалидов» танцовщица открыла школу, где бесплатно обучает всех желающих.

Анна Горчакова – активная, веселая и умная женщина, по образованию психолог. Она родилась с врожденным заболеванием позвоночника. Детство провела в Борисове, где обучалась на дому, но в 13 лет решила перевестись в специализированную школу-интернат в Ивенце:

­– Видя тягу к учебе, моя первая учительница в борисовской школе – Надежда Васильевна Леоненко – посоветовала поступать на психолога. Я попросила родителей отвезти меня в специализированную школу, чтобы получить полный аттестат. Учеба на дому была только по основным предметам, но я не изучала химию, иностранный язык, не говоря уже о рисовании, черчении или пении. Мне могли, конечно, «дорисовать» оценки по этим предметам. Но я хотела поступить в вуз, а не просто отметку в аттестате. Меня приняли в Минский педагогический университет на факультет прикладной психологии. Физически было очень тяжело, но я преодолевала трудности, потому что процесс учебы для меня - как вкусный кофе для кофемана.

Пять лет учебы в университете прошли в здании, в котором не было лифта. Будущая чемпионка мира перемещала тело с помощью костылей, опираясь только на руки. Но самой большой трудностью для Анны был даже не университетский кампус, не приспособленный для людей с ограниченной мобильностью, или дорога на занятия через полгорода, а отношение окружения:

– Сейчас намного больше проектов, инициатив, направленных на людей с инвалидностью. Я думаю, что меняется и отношение белорусов. В 90-е об инклюзии не говорили, и было психологически тяжело, потому что на меня люди смотрели то с осуждением, то с непониманием: «Ты такой тяжелый инвалид! Куда ты лезешь?». Помню, как одногруппник говорил: «Зачем тебе эти пары? Я здоровый, но мне лень ходить в институт, а тебе тяжело, и ты идешь». Правда, спустя время те же люди признали, что я была права, пробивая себе дорогу.





На третьем курсе университета Анна проходила практику в реабилитационном центре Валерия Кирилловича Коломийца, где внедряли методику реабилитации людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата через танцы на колясках. Девушка приступила к занятиям, и уже через полгода произошел взлет спортивной карьеры – она завоевала первую золотую медаль на Кубке мира в Нидерландах. Стили танцовщица осваивала самостоятельно: смотрела видео, адаптировала обычный вальс, танго, румбу и самбу для своих номеров.

До недавнего времени постоянным партнером Анны Горчковой был Игорь Киселев. Дуэт завоевал более тридцати медалей и статус самой красивой пары, выступая в стиле комби, – в тандеме участвуют танцор с инвалидностью и без инвалидности.

– Международные соревнования по танцам на колясках ­ – это красивое зрелище, почти шоу, и удовольствие для зрителя. Для спортсменов же ­– конкуренция и давление. Например, когда у танцоров на чемпионатах находили допинг. Только если у тебя инвалидность, то ты постоянно принимаешь лекарства, которые могут расценить как допинговый препарат. Перед поездкой я готовлю справки о том, что в моем организме лекарства не просто так. Бывает, прихожу в диспансер, а врачи говорят: «Когда принимала препараты? Четыре месяца назад? Тогда бумага не нужна». Еду на соревнования и трясусь – а вдруг в организме лекарства остались?!





У девушки получилось совмещать спортивную карьеру и учебу, Анна написала диплом по истории психологии, успешно сдала экзамены и поступила в магистратуру:

­– Образование для меня стало «хлебной карточкой». Я осталась работать в реабилитационном центре на полную ставку, заработала деньги, получила водительское удостоверение и купила машину, что очень упростило жизнь. Работала психологом, проводила тренинги и семинары. Сейчас я оставила психологическую практику: занялась общественной работой. Меня выбрали председателем правления в Минской областной организации общества инвалидов, и теперь я «чиновник». Курирую районные организации и предприятия, где работают люди с инвалидностью. В кризисное время важно удержать их на плаву, чтобы не потерять все, что с таким трудом было сделано.

­Параллельно с основной работой и репетициями Анна развивает танцы на колясках в Беларуси. Школа танцев «Дар» начала работу в 2013 году – тогда танцевать учили подростков. Большой приток учеников произошел спустя год, когда школа получила деньги по проекту американского посольства на приобретение специальных танцевальных колясок.





– Спортивные коляски отличаются тем, что колеса стоят для стабильности в развале. Ведь танцоры развивают огромную скорость при поворотах и могут упасть. Конструкция кресла продумана: определенная ось, специальный уровень высоты спинки, впереди – защита для ног. Коляски для школы мы заказывали в Санкт-Петербурге. Стоимость одной – три тысячи долларов, так что это недешевое удовольствие. В Беларуси таких колясок нет, и производить их не планируют, а в идеале для каждого танцора должна быть специальная коляска.

В школе учатся два состава учеников – по пять в каждом. Кроме того, приезжают ребята из регионов: Борисова, Могилева, Витебска и Гомеля. Танцуют не только инвалиды-колясочники, но и те, кто плохо ходит. Желающих осваивать науку танца много, но чтобы расти количественно – нужны новые коляски, чтобы профессионально – участие в соревнованиях, а финансирования не хватает.





– У нас никогда не было много спонсоров. Недавно мы ездили на чемпионат в Санкт-Петербург, и чтобы собрать крошечную сумму, нам помогали шесть партнеров, но мы все равно вкладывали собственные деньги. До уровня западных стран нам пока далеко: в Германии, например, если танцор прошел хотя бы в полуфинал на международном чемпионате, то у него обязательно появляется спонсор. Мои ребята участвуют в финальных состязаниях, но без постоянной поддержки.

В школу танцев, которую Анна Горчакова назвала «Дар», берут всех. Несмотря на то что спортсмены учатся для себя и не проходили жесткого отбора, который нужен, чтобы попасть в национальную сборную, ребята хорошо выступают на международных соревнованиях. Так, на прошедшем Кубке мира танцоры заняли третье, четвертое, пятое, шестое и седьмое места.





– Главное для меня – это школа и ребята, – признается Анна. – Занятия танцами делают их сильнее, подвижнее и уверенней. Появляется адекватная самооценка и дружественное окружение. Не представляю, что будет, если я потеряю школу и учеников. Не представляю, что будет, если я не смогу танцевать. Мы постоянно ищем новые способы привлечения финансирования, пробовали модный краудфандинг – собирали деньги на новую коляску для ученицы. Сил вложили много, собрать смогли миллион старыми деньгами. Так с этими усилиями я бы заработала миллион по-другому! Танцам на колясках в Беларуси в этом году исполнилось 20 лет, и мне бы хотелось, чтобы в следующие 20 лет у нас появилась финансовая поддержка и административная помощь, чтобы не думать, как купить коляску танцорам и где взять деньги на поездки. Мне бы хотелось с головой окунуться в творчество, набирать учеников и растить чемпионов.

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