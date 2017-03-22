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О том, влияет ли пол на успех в бизнесе, о распространенных стереотипах про бизнес-леди, о женской интуиции и невероятной целеустремленности белорусских женщин-управленцев, рассуждает Валерий Папакуль, адвокат, партнер адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнёры» .

— В проекте «Леди Босс — 2017», который впервые пройдет при поддержке «Альфа-банка», вам, Валерий, дана роль эксперта. В прошлом году вы были членом жюри на этапе «истории успеха» и в финале. Скажите, почему вы вновь согласились/захотели быть частью конкурса?

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— Очень здорово, что наши прекрасные леди занимают определенную долю в белорусском бизнесе. Долю хорошего, крепкого и правильного бизнеса. У них однозначно есть чему поучиться! Да только вот сделать это порой очень сложно. Ведь наши дамы — настоящие трудоголики. Это мужчины могут спокойно выпить пива после трудового дня, а у девушек помимо работы всегда масса личных и домашних дел, семейных вопросов. При таком «графике жизни» пообщаться с ними, обменяться мыслями, услышать иной, женский, взгляд на ситуацию иногда просто нереально. А это в некоторых вопросах так необходимо! Поэтому на проекте, где собран весь цвет прекрасных бизнесвумен, есть удивительная возможность в спокойной, деловой атмосфере открыть для себя много нужных и полезных идей, мнений, оценок.

- Было ли вам понятно, кто станет победительницей «Леди Босс — 2016» после этапа «истории успеха»?

— Нет, конечно! Да это, мне кажется, и невозможно! Ведь тут, что ценно, собрались девушки не только и не столько для того, чтобы меряться успехом (ну, по-крайней мере, я очень на это рассчитываю). Это может быть совсем небольшой бизнес, но то, как к нему относится его владелица, с каким жаром и оптимизмом она рассказывает о своих надеждах, целях и достижениях, как достойно она себя ведет среди окружающих, вызывает искреннее восхищение! На мой взгляд, это крайне важно для победы!









— А какими качествами, на ваш взгляд, должна обладать участница проекта о женском бизнесе, чтобы победить?

— Прежде всего, она не должна стараться выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Каждый человек ценен личным опытом, собственным взглядом на мир, своими недостатками и сделанными ошибками. Мне кажется, когда люди пытаются походить на какой-то идеал, придуманный или навязанный другими, это не приводит ни к чему хорошему. Участницам нужно просто показать себя такой, какая есть, открыть свою душу. Именно тогда женщина предстает перед миром единственной и неповторимой, раскрываясь, сама того не ведая, с наилучшей стороны!

— Чем больше всего вам запомнился «Леди Босс — 2016»?

— Впечатлениями и эмоциями! Еще точнее — моим собственным смятением! Говорят, что трудно выступать. Знаю, согласен, выступал не раз! Но, поверьте, судить еще труднее. Когда перед тобой 12 одинаково прекрасных, красивых, целеустремленных девушек, очень сложно выделить одну или нескольких! В этом случае я однозначно плохой судья, мне хочется выставить наивысший бал всем!

Запомнился прошлогодний сезон проекта и серьезной конкуренцией, сильным подбором участниц. Это не просто красивые слова — все девушки были достойны победы! Я был очень впечатлен подготовкой, силой воли, умением себя преподносить (вот чему надо однозначно учиться у женщин в бизнесе).

— Какой личный вклад вы делаете в развитие женского бизнеса?

— У адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры» достаточно много клиентов-предприятий, которыми владеют и руководят дамы. Нам очень приятно работать с такими клиентами, развивать, помогать им, учиться у них! Они действительно большие умницы!





— Валерий, на ваш взгляд, есть ли разница между мужчиной-руководителем и женщиной-руководителем?

— Конечно, разница есть! Как это говорится: тут я точно не феминист!:) Дамы красивее, хитрее (в хорошем смысле этого слова), изобретательнее, у них однозначно более развита интуиция. Они могут увидеть возможности для развития бизнеса там, где мужчина спокойно пройдет мимо. Женщина лучше структурирует время, тем самым больше всего везде успевая.

— Влияет ли пол на успех в бизнесе?

— Вот тут, мне кажется, это вообще никакого значения не имеет. Важно, чтобы ты развивал свои достоинства и старался совладать со своими недостатками. И у мужчин, и у женщин бизнес может стремительно идти в гору, а может с мертвой точки не двигаться. Здесь на успех влияет не пол, а отношение к ситуации и к бизнесу каждого конкретного человека.





Участницы «Леди Босс 2015» на препати проекта этого года

— Существуют ли у мужчин какие-либо стереотипы по поводу бизнесвумен?

— За всех мужчин ответить не берусь, а вот за себя скажу. Мне кажется, что женщинам действительно труднее выживать в мире бизнеса. Для того, чтобы быть успешной, им нужно вложить в свое дело гораздо больше сил, эмоций и труда, чем нам, мужчинам. Подозреваю, что весомая часть читателей в этом со мной не согласится, но на то он и стереотип (тем более собственный), чтобы его опровергать! Я даже был бы рад развеиваиванию такого моего убеждения. Хочется почаще слышать истории о том, что у наших бизнесвумен все выходит легко, непринужденно и играючи! Кстати, такие примеры есть, но я считаю их счастливым исключением из правила!

— Валерий, а насколько уместен/необходим в бизнесе юмор?

— Без юмора в наше время очень непросто. Причем, шутка и ирония большего всего уместны в отношении себя самого, личных ситуаций. Умение посмеяться над своими ляпами и недостатками — великая вещь! Это же касается и бизнес-среды. Тут вспоминается небольшой анекдот в тему о деловых леди: Красивая бизнесвумен пьет кофе в ресторанчике, что-то помечает в блокноте. Тут перед ней склоняется парень: «Леди, не хотите ли маленькой, но очень уютной компании?!» Девушка, не отрываясь от записей: «Конечно-конечно, а что, хотите продать одну или две?»

— Как вы считаете, есть ли место женскому бизнесу в Беларуси?

— Не хотелось бы о грустном, но сейчас важно, чтобы хоть какому-то бизнесу нашлось место в нашей стране… Если же отвечать на вопрос конкретно, то, как я и говорил ранее, на корабле большого бизнеса дам рады видеть всегда!

Более того, если женщина все-таки решается открыть свое дело, то мужчинам нужно ждать серьезной конкуренции и не относиться к бизнес-леди с какой-то иронией, а уж тем более со снисходительностью! Они на этом поприще расслабиться точно не дадут!





— Чего вы ждете от проекта «Леди Босс — 2017»?

— Завораживающей атмосферы, приятных и полезных знакомств, нескончаемых положительных эмоций, улыбок и счастья в глазах участниц вне зависимости от того, как распределятся места в финале!

Справка о проекте Организатор проекта: сайт для настоящих женщин LADY.TUT.BY . Руководитель проекта: Светлана Зере. Куратор проектной группы: Татьяна Калюжная. Автор идеи проекта для деловых женщин: Ольга Тимкина. Проект основан в 2008 году в Новосибирске. На территории Республики Беларусь впервые прошел в 2012 году. Количество участниц проекта — 12 бизнес-леди.

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