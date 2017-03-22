Корреспондент информационного агентства Sputnik Елена Васильева побывала на вручении литературной премии "Дебют" имени Максима Богдановича и познакомилась с новыми жанрами белорусской литературы.

Вокруг белорусских литературных премий из года в год по разным причинам разворачиваются скандалы, но вручение премии "Дебют" в нынешнем году стало исключением из этого правила, рассказала корреспондент информагентства на радио Sputnik Беларусь.

"В минувшем году скандал был грандиозный. Гран-при премии "Дебют" не получил никто, а это не только звание победителя, но и денежный приз в 2 тысячи долларов. Литераторы, которым не дали Гран-при, были оскорблены. Байнет долго полнился обсуждениями несправедливости со стороны жюри", — рассказала Васильева.

Кроме того, по словам корреспондента, совсем недавно в Беларуси были подведены итоги другой литературной премии — "Книга года", которую в нынешнем году не дали белорусскому писателю Андрусю Горвату, чей "Радзіва Прудок. Дзеннік" сейчас допечатывается уже третьим тиражом.

"Но именно Андрусь Горват получил премию дебют в номинации "проза". Что интересно, фактически мы увидели, что в Беларуси вырисовываются новые прозаические формы, такие как сбор публикаций в фейсбуке, как в случае с Горватом. И второй интересный жанр — это "зомби-хоррор". Это, в частности, Владимир Садовский", — рассказала Васильева.

По словам корреспондента, нынешнее издание Горвата — несомненный хит у читателей. Подобные интернет-дневники публиковала когда-то Татьяна Толстая — долгое время она публиковала посты в ЖЖ и дублировала их в фейсбуке, а потом собрала все материалы в книгу, которая оказалась не менее популярной, чем посты в социальных сетях.

Корреспондент Sputnik рассказала и о победителях в других номинациях премии "Дебют". Лауреатами стали Михаил Барановский со сборником поэзии "VOLUMEN 1" и Аделя Дубовец с переводом с польского языка книги Витольда Шабловского "Танец медведей". Остальные финалисты получили поощрительные призы.

Литературная премия "Дебют" имени Максима Богдановича была основана в 2010 году и вручается за дебютную книгу на белорусском языке, написанную и изданную автором до 35 лет за произведения в жанрах, в которых работал Максим Богданович: поэзия, проза и художественный перевод.

Беседу с корреспондентом Sputnik Еленой Васильевой об итогах литературной премии "Дебют" и новых жанрах белорусской литературы слушайте на радио Sputnik Беларусь.