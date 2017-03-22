Пожар на складе на военной базе начался ночью 23 марта. Из поселка Балаклея в связи с инцидентом началась эвакуация жителей, а на место ЧП срочно вылетела спецкомиссия Минобороны Украины.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что, по предварительным данным, причиной взрыва на складах стала диверсия.

"По предварительным данным (теперь уже по результатам следственных действий) военного прокурора Харьковского гарнизона (который находится на месте событий), в результате диверсии сегодня ночью в 3 часа 2 минуты на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152 мм) вблизи города Балаклея в Харьковской области произошел взрыв (возник пожар), повлекший детонацию боеприпасов", – написал Матиос на своей странице в Facebook.

По его словам, от места взрыва установлена 7-километровая граница зоны опасности разлета снарядов.

В настоящее время данных о жертвах нет.

По информации Матиоса, Государственной пограничной службой Украины был ужесточен режим пограничного контроля на юго-восточном направлении.

В поселке Балаклея размещается крупнейший в Украине склад боеприпасов. В декабре 2015 года ВСУ уже сообщал о попытке его поджога, но тогда она оказалась неудачной.