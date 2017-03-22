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Что приготовить к постному столу: топ простых рецептов

23.03.2017 09:11 — Разное | Tut.by  
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Великий пост в этом году продлится до 15 апреля. А начался он 27 февраля. Если за это время вы успели перепробовать все известные вам блюда без мяса, рыбы и молочки, то самое время разнообразить домашнее меню. Команда TAM.BY обратилась к шефам столичных заведений, чтобы те поделились с нами интересными рецептами постных блюд.

Кускус с овощами


Состав:

Кускус - 75 гр.

Масло оливковое - 10 гр.

Соль - щепотка

Шампиньоны - 30 гр.

Цуккини - 30 гр.

Спаржа свежемороженая - 35 гр.

Чеснок - 8 гр.

Перец черный горошек - 0.5 гр.

Томатный соус - 40 гр.

Морковь - 40 гр.

Вино белое - 20 гр.

Салат Микс - 10 гр.

Томаты черри - 20 гр.

Облепиховый соус - 10 гр.

Орех грецкий - 10 гр.

Кускус заливаем кипятком в пропорции 1 к 2. Добавляем оливковое масло, соль, перемешиваем и накрываем фольгой на 5 минут. Затем размешиваем, чтобы не было комков.

Мелко рубим чеснок. Морковь и цуккини режем кубиками. Спаржу размораживаем, очищаем и нарезаем наискосок. Измельчаем шампиньоны. На оливковом масле обжариваем чеснок, к нему добавляем спаржу, цуккини, морковь, помидоры черри, шампиньоны, томатную пасту, белое вино и немного тушим. Затем добавляем кускус и перемешиваем до однородности.

В ресторации “Контрабас” рассказали, как легко оформить блюдо в домашних условиях. Вспомним, как в детстве делали пирожки в песочнице. Здесь принцип тот же. Сначала кладем кускус в глубокую суповую тарелку, потом переворачиваем его на тарелку для горячего. Украшаем блюдо салатом Микс, грецкими орехами, томатами черри, поливаем облепиховым соусом.

Пенне с овощами и базиликом


Состав:

Макароны пенне (трубочки-перья)  - 70 гр.

Баклажаны – 15 гр.

Перец сладкий свежий – 15 гр.

Цуккини – 15 гр.

Томаты – 15 гр.

Лук-порей – 10 гр.

Соль – по вкусу

Специи - по вкусу

Чеснок - по вкусу

Масло оливковое – 10 гр.

Томатная паста – 20 гр.

Базилик суш. – по вкусу

Соус Табаско – по вкусу

Макароны опускаем в кипящую подсоленную воду и варим, периодически помешивая, в течение 15  минут. Затем откидываем на дуршлаг и перемешиваем с оливковым маслом и соусом табаско.

Готовим соус. Овощи нарезаем кубиками и обжариваем на  оливковом масле, затем добавляем томатную пасту, специи и тушим, пока масса не загустеет. Макароны соединяем с соусом, перемешиваем.

Шеф ресторана гостиничного комплекса “Виктория” посоветовал не жалеть воды для варки пенне. Соотношение должно быть 1 к 3. Тогда макароны не слипнутся.

Подается блюдо в большой столовой тарелке.

Ризотто с кокосовым молоком


Состав:

Рис для ризотто - 250 гр.

Молоко кокосовое - 200 мл.

Вода - 400 мл.

Растительное масло для жарки

Томаты в собственном соку

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Цедра 1 лайма

Томаты в собственном соку взбиваем блендером с солью и перцем.

Рис промываем, пока вода не станет прозрачной. В сковороду наливаем растительное масло и высыпаем рис, обжариваем его в течение 2 минут. Затем вливаем воду, доводим до кипения на большом огне, потом уменьшаем его до минимума и готовим рис под крышкой, пока вся вода не впитается. В конце добавляем кокосовое молоко, томаты и цедру лайма.

В ресторане “IL Патио” посоветовали украсить блюдо вялеными помидорами, половинками томатов черри, свежим красным перцем и базиликом.

Десерт “Манго-рис”


Состав:

Рис жасмин

Кокосовое молоко

Вода

Сахар - 70 гр.

Сироп кокосовый - 70 гр.

Кокосовая стружка

Манго свежий - 1 шт.

Протертая мякоть 1 манго

Свежая мята, сахарная пудра, сироп вишневого варенья, сироп гренадин - для украшения

Готовим кокосовый рис. Рис и кокосовое молоко в соотношении 1 к 1, воду, сахар и кокосовый сироп смешиваем и доводим все до кипения. Затем уменьшаем огонь и варим 25 минут, периодически помешивая. Рис должен полностью приготовиться и иметь плотную консистенцию.

Манго режем тонко, добавляем к нему мякоть манго и отправляем все это в сотейник с водой в соотношении 3 к 1. Варим, пока масса не загустеет.

Выкладываем рис в кондитерское кольцо диаметром 9 см (если кольца нет, можно вырезать его из пластиковой бутылки). Сверху посыпаем рис кокосовой стружкой и на нее - теплую смесь манго.

Шеф ресторана “Шикари” советует украсить блюдо смесью из сиропов в соотношении 1 к 1, мятой и сахарной пудрой.

Соте из баклажанов


Состав:

Морковь - 1-2 шт.

Перец болгарский - 1 шт.

Лук репчатый - 1-2 головки

Помидор свежий - 4 шт.

Баклажаны свежие - 2 шт.

Чеснок свежий - 2-3 зубчика

Масло растительное

Соль

Сахар

Вода

Кетчуп

Петрушка

Орех грецкий

Морковку нарезаем кружочками или полукольцами, перец - треугольниками, лук - полукольцами, помидоры - дольками, чеснок мелко рубим. На растительном масле жарим морковь, перец, затем добавляем лук, помидоры, баклажаны и чеснок. Снова все обжариваем и добавляем воду со специями. Все тушим. Затем добавляем кетчуп, рубленую петрушку и доводим до кипения. На этой стадии можно скорректировать вкус блюда, добавив дополнительное количество специй.

Шеф сети ресторанов “Васильки” рассказал о подаче блюда. На середину тарелки выкладываем овощную смесь. Поливаем все соусом, в котором тушились овощи. Украшаем грецкими орехами и петрушкой.

Карпаччо из свеклы


Состав:

Свекла отварная - 1 шт.

Вода - 250 мл.

Соль - 10-12 гр.

Сахар - 30 гр.

Красный винный уксус - 60 гр.

Черный перец - 5-6 горошин

Кусочек горького красного перца

Чечевица - 100 гр.

Морковь - 1 шт.

Орехи грецкие - 70 гр.

Растительное масло - 25 гр.

Соль - 0,5 ч.л.

Листья салата

Томаты вяленые

Грецкие орехи

Ореховый соус

Отварную свеклу нарезаем кружочками и маринуем. Для этого кипятим воду, добавляем в нее сахар, соль, винный уксус, лавровый лист, черный перец, нарезанную дольку чеснока, укроп и горький перец. Кладем кружочки свеклы в маринад и оставляем при комнатной температуре на несколько часов, а лучше на сутки.

Готовим паштет из чечевицы. Варим ее до готовности, солим, добавляем растительное масло и пюрируем блендером. Пока чечевица остывает, измельчаем орехи. Можно мельче, можно крупнее - на ваше усмотрение. Морковь натираем на крупной терке, обжариваем в растительном масле. При желании, добавляем любимые специи. Смешиваем все ингредиенты  и получаем паштет.

Теперь скатываем паштет в шарики и обваливаем в миндальной стружке. В пиццерии “Пицца Темпо” подсказали, что стружку можно заменить на кунжут.

При подаче на тарелку выкладываем кружочки свеклы, сверху - шарик паштета. Рядом - листья салата. Все поливаем ореховым соусом. Украшаем грецкими орехами и вялеными томатами.

Рагу «Аджапсандали»


Состав:

Баклажаны – 60 гр.

Свежие кабачки – 15 гр.

Свежий перец – 40 гр.

Растительное масло – 20 гр.

Морковь очищенная – 67 гр.

Лук репчатый – 30 гр.

Томатная паста – 10 гр.

Фасоль спаржевая свежемороженная – 46 гр.

Чеснок - 1 головка

Свежий перец чили – 2 гр.

Картофель очищенный – 62 гр.

Аджика – по вкусу

Соль - по вкусу

Приправа хмели-сунели – по вкусу

Кинза свежая (или зелень свежей петрушки) - пучок

Чистим и моем лук, морковь, чеснок. Делим чеснок на дольки. Отдельно перебираем всю зелень, удаляем пожелтевшие и увядшие листочки, промываем пучки в большом количестве воды.

Кабачки и баклажаны тоже моем, срезаем верхушку и плодоножку. Моем перец и удаляем плодоножку и семена.

Спаржу варим в подсоленной воде 7-10 минут. Нарезаем лук и морковь кубиками, отправляем их на сковороду и добавляем томатную пасту. Полученную массу пассеруем 10 минут.

Отдельно моем и чистим картофель, нарезаем кубиками, отправляем в кастрюлю и отвариваем.

Нарезаем кубиками (1,5-2 см) баклажаны, кабачки и свежий перец и отправляем на сковороду. Обжариваем на растительном масле 5-7 минут.

Затем добавляем  вареный картофель, пассерованные лук и морковь в томатной пасте, рубленый чеснок, аджику, мелко нарезанный перец чили и рубленую кинзу (петрушку).

Тушим все на слабом огне 10 минут.

В ресторане “Belvedere” порекомендовали при подаче украсить блюдо свежей зеленью.

Если не хотите долго стоять у плиты, все эти блюда можно отыскать в специальном постном меню столичных кафе и ресторанов. Главное, не забудьте оставить отзыв о понравившемся заведении в каталоге компаний TAM.BY.

 
 
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