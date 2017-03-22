



Великий пост в этом году продлится до 15 апреля. А начался он 27 февраля. Если за это время вы успели перепробовать все известные вам блюда без мяса, рыбы и молочки, то самое время разнообразить домашнее меню. Команда TAM.BY обратилась к шефам столичных заведений, чтобы те поделились с нами интересными рецептами постных блюд.

Кускус с овощами





Состав: Кускус - 75 гр. Масло оливковое - 10 гр. Соль - щепотка Шампиньоны - 30 гр. Цуккини - 30 гр. Спаржа свежемороженая - 35 гр. Чеснок - 8 гр. Перец черный горошек - 0.5 гр. Томатный соус - 40 гр. Морковь - 40 гр. Вино белое - 20 гр. Салат Микс - 10 гр. Томаты черри - 20 гр. Облепиховый соус - 10 гр. Орех грецкий - 10 гр.

Кускус заливаем кипятком в пропорции 1 к 2. Добавляем оливковое масло, соль, перемешиваем и накрываем фольгой на 5 минут. Затем размешиваем, чтобы не было комков.

Мелко рубим чеснок. Морковь и цуккини режем кубиками. Спаржу размораживаем, очищаем и нарезаем наискосок. Измельчаем шампиньоны. На оливковом масле обжариваем чеснок, к нему добавляем спаржу, цуккини, морковь, помидоры черри, шампиньоны, томатную пасту, белое вино и немного тушим. Затем добавляем кускус и перемешиваем до однородности.

В ресторации “Контрабас” рассказали, как легко оформить блюдо в домашних условиях. Вспомним, как в детстве делали пирожки в песочнице. Здесь принцип тот же. Сначала кладем кускус в глубокую суповую тарелку, потом переворачиваем его на тарелку для горячего. Украшаем блюдо салатом Микс, грецкими орехами, томатами черри, поливаем облепиховым соусом.

Пенне с овощами и базиликом





Состав: Макароны пенне (трубочки-перья) - 70 гр. Баклажаны – 15 гр. Перец сладкий свежий – 15 гр. Цуккини – 15 гр. Томаты – 15 гр. Лук-порей – 10 гр. Соль – по вкусу Специи - по вкусу Чеснок - по вкусу Масло оливковое – 10 гр. Томатная паста – 20 гр. Базилик суш. – по вкусу Соус Табаско – по вкусу

Макароны опускаем в кипящую подсоленную воду и варим, периодически помешивая, в течение 15 минут. Затем откидываем на дуршлаг и перемешиваем с оливковым маслом и соусом табаско.

Готовим соус. Овощи нарезаем кубиками и обжариваем на оливковом масле, затем добавляем томатную пасту, специи и тушим, пока масса не загустеет. Макароны соединяем с соусом, перемешиваем.

Шеф ресторана гостиничного комплекса “Виктория” посоветовал не жалеть воды для варки пенне. Соотношение должно быть 1 к 3. Тогда макароны не слипнутся.

Подается блюдо в большой столовой тарелке.

Ризотто с кокосовым молоком





Состав: Рис для ризотто - 250 гр. Молоко кокосовое - 200 мл. Вода - 400 мл. Растительное масло для жарки Томаты в собственном соку Соль - по вкусу Перец - по вкусу Цедра 1 лайма

Томаты в собственном соку взбиваем блендером с солью и перцем.

Рис промываем, пока вода не станет прозрачной. В сковороду наливаем растительное масло и высыпаем рис, обжариваем его в течение 2 минут. Затем вливаем воду, доводим до кипения на большом огне, потом уменьшаем его до минимума и готовим рис под крышкой, пока вся вода не впитается. В конце добавляем кокосовое молоко, томаты и цедру лайма.

В ресторане “IL Патио” посоветовали украсить блюдо вялеными помидорами, половинками томатов черри, свежим красным перцем и базиликом.

Десерт “Манго-рис”





Состав: Рис жасмин Кокосовое молоко Вода Сахар - 70 гр. Сироп кокосовый - 70 гр. Кокосовая стружка Манго свежий - 1 шт. Протертая мякоть 1 манго Свежая мята, сахарная пудра, сироп вишневого варенья, сироп гренадин - для украшения

Готовим кокосовый рис. Рис и кокосовое молоко в соотношении 1 к 1, воду, сахар и кокосовый сироп смешиваем и доводим все до кипения. Затем уменьшаем огонь и варим 25 минут, периодически помешивая. Рис должен полностью приготовиться и иметь плотную консистенцию.

Манго режем тонко, добавляем к нему мякоть манго и отправляем все это в сотейник с водой в соотношении 3 к 1. Варим, пока масса не загустеет.

Выкладываем рис в кондитерское кольцо диаметром 9 см (если кольца нет, можно вырезать его из пластиковой бутылки). Сверху посыпаем рис кокосовой стружкой и на нее - теплую смесь манго.

Шеф ресторана “Шикари” советует украсить блюдо смесью из сиропов в соотношении 1 к 1, мятой и сахарной пудрой.

Соте из баклажанов





Состав: Морковь - 1-2 шт. Перец болгарский - 1 шт. Лук репчатый - 1-2 головки Помидор свежий - 4 шт. Баклажаны свежие - 2 шт. Чеснок свежий - 2-3 зубчика Масло растительное Соль Сахар Вода Кетчуп Петрушка Орех грецкий

Морковку нарезаем кружочками или полукольцами, перец - треугольниками, лук - полукольцами, помидоры - дольками, чеснок мелко рубим. На растительном масле жарим морковь, перец, затем добавляем лук, помидоры, баклажаны и чеснок. Снова все обжариваем и добавляем воду со специями. Все тушим. Затем добавляем кетчуп, рубленую петрушку и доводим до кипения. На этой стадии можно скорректировать вкус блюда, добавив дополнительное количество специй.

Шеф сети ресторанов “ Васильки ” рассказал о подаче блюда. На середину тарелки выкладываем овощную смесь. Поливаем все соусом, в котором тушились овощи. Украшаем грецкими орехами и петрушкой.

Карпаччо из свеклы





Состав: Свекла отварная - 1 шт. Вода - 250 мл. Соль - 10-12 гр. Сахар - 30 гр. Красный винный уксус - 60 гр. Черный перец - 5-6 горошин Кусочек горького красного перца Чечевица - 100 гр. Морковь - 1 шт. Орехи грецкие - 70 гр. Растительное масло - 25 гр. Соль - 0,5 ч.л. Листья салата Томаты вяленые Грецкие орехи Ореховый соус

Отварную свеклу нарезаем кружочками и маринуем. Для этого кипятим воду, добавляем в нее сахар, соль, винный уксус, лавровый лист, черный перец, нарезанную дольку чеснока, укроп и горький перец. Кладем кружочки свеклы в маринад и оставляем при комнатной температуре на несколько часов, а лучше на сутки.

Готовим паштет из чечевицы. Варим ее до готовности, солим, добавляем растительное масло и пюрируем блендером. Пока чечевица остывает, измельчаем орехи. Можно мельче, можно крупнее - на ваше усмотрение. Морковь натираем на крупной терке, обжариваем в растительном масле. При желании, добавляем любимые специи. Смешиваем все ингредиенты и получаем паштет.

Теперь скатываем паштет в шарики и обваливаем в миндальной стружке. В пиццерии “Пицца Темпо” подсказали, что стружку можно заменить на кунжут.

При подаче на тарелку выкладываем кружочки свеклы, сверху - шарик паштета. Рядом - листья салата. Все поливаем ореховым соусом. Украшаем грецкими орехами и вялеными томатами.

Рагу «Аджапсандали»





Состав: Баклажаны – 60 гр. Свежие кабачки – 15 гр. Свежий перец – 40 гр. Растительное масло – 20 гр. Морковь очищенная – 67 гр. Лук репчатый – 30 гр. Томатная паста – 10 гр. Фасоль спаржевая свежемороженная – 46 гр. Чеснок - 1 головка Свежий перец чили – 2 гр. Картофель очищенный – 62 гр. Аджика – по вкусу Соль - по вкусу Приправа хмели-сунели – по вкусу Кинза свежая (или зелень свежей петрушки) - пучок

Чистим и моем лук, морковь, чеснок. Делим чеснок на дольки. Отдельно перебираем всю зелень, удаляем пожелтевшие и увядшие листочки, промываем пучки в большом количестве воды.

Кабачки и баклажаны тоже моем, срезаем верхушку и плодоножку. Моем перец и удаляем плодоножку и семена.

Спаржу варим в подсоленной воде 7-10 минут. Нарезаем лук и морковь кубиками, отправляем их на сковороду и добавляем томатную пасту. Полученную массу пассеруем 10 минут.

Отдельно моем и чистим картофель, нарезаем кубиками, отправляем в кастрюлю и отвариваем.

Нарезаем кубиками (1,5-2 см) баклажаны, кабачки и свежий перец и отправляем на сковороду. Обжариваем на растительном масле 5-7 минут.

Затем добавляем вареный картофель, пассерованные лук и морковь в томатной пасте, рубленый чеснок, аджику, мелко нарезанный перец чили и рубленую кинзу (петрушку).

Тушим все на слабом огне 10 минут.

В ресторане “Belvedere” порекомендовали при подаче украсить блюдо свежей зеленью.

Если не хотите долго стоять у плиты, все эти блюда можно отыскать в специальном постном меню столичных кафе и ресторанов. Главное, не забудьте оставить отзыв о понравившемся заведении в каталоге компаний TAM.BY.