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Что приготовить к постному столу: топ простых рецептов
Великий пост в этом году продлится до 15 апреля. А начался он 27 февраля. Если за это время вы успели перепробовать все известные вам блюда без мяса, рыбы и молочки, то самое время разнообразить домашнее меню. Команда
Кускус с овощами
Кускус заливаем кипятком в пропорции 1 к 2. Добавляем оливковое масло, соль, перемешиваем и накрываем фольгой на 5 минут. Затем размешиваем, чтобы не было комков.
Мелко рубим чеснок. Морковь и цуккини режем кубиками. Спаржу размораживаем, очищаем и нарезаем наискосок. Измельчаем шампиньоны. На оливковом масле обжариваем чеснок, к нему добавляем спаржу, цуккини, морковь, помидоры черри, шампиньоны, томатную пасту, белое вино и немного тушим. Затем добавляем кускус и перемешиваем до однородности.
В ресторации
Пенне с овощами и базиликом
Макароны опускаем в кипящую подсоленную воду и варим, периодически помешивая, в течение 15 минут. Затем откидываем на дуршлаг и перемешиваем с оливковым маслом и соусом табаско.
Готовим соус. Овощи нарезаем кубиками и обжариваем на оливковом масле, затем добавляем томатную пасту, специи и тушим, пока масса не загустеет. Макароны соединяем с соусом, перемешиваем.
Шеф ресторана гостиничного комплекса
Подается блюдо в большой столовой тарелке.
Ризотто с кокосовым молоком
Томаты в собственном соку взбиваем блендером с солью и перцем.
Рис промываем, пока вода не станет прозрачной. В сковороду наливаем растительное масло и высыпаем рис, обжариваем его в течение 2 минут. Затем вливаем воду, доводим до кипения на большом огне, потом уменьшаем его до минимума и готовим рис под крышкой, пока вся вода не впитается. В конце добавляем кокосовое молоко, томаты и цедру лайма.
В ресторане
Десерт “Манго-рис”
Готовим кокосовый рис. Рис и кокосовое молоко в соотношении 1 к 1, воду, сахар и кокосовый сироп смешиваем и доводим все до кипения. Затем уменьшаем огонь и варим 25 минут, периодически помешивая. Рис должен полностью приготовиться и иметь плотную консистенцию.
Манго режем тонко, добавляем к нему мякоть манго и отправляем все это в сотейник с водой в соотношении 3 к 1. Варим, пока масса не загустеет.
Выкладываем рис в кондитерское кольцо диаметром 9 см (если кольца нет, можно вырезать его из пластиковой бутылки). Сверху посыпаем рис кокосовой стружкой и на нее - теплую смесь манго.
Шеф ресторана
Соте из баклажанов
Морковку нарезаем кружочками или полукольцами, перец - треугольниками, лук - полукольцами, помидоры - дольками, чеснок мелко рубим. На растительном масле жарим морковь, перец, затем добавляем лук, помидоры, баклажаны и чеснок. Снова все обжариваем и добавляем воду со специями. Все тушим. Затем добавляем кетчуп, рубленую петрушку и доводим до кипения. На этой стадии можно скорректировать вкус блюда, добавив дополнительное количество специй.
Шеф сети ресторанов “
Карпаччо из свеклы
Отварную свеклу нарезаем кружочками и маринуем. Для этого кипятим воду, добавляем в нее сахар, соль, винный уксус, лавровый лист, черный перец, нарезанную дольку чеснока, укроп и горький перец. Кладем кружочки свеклы в маринад и оставляем при комнатной температуре на несколько часов, а лучше на сутки.
Готовим паштет из чечевицы. Варим ее до готовности, солим, добавляем растительное масло и пюрируем блендером. Пока чечевица остывает, измельчаем орехи. Можно мельче, можно крупнее - на ваше усмотрение. Морковь натираем на крупной терке, обжариваем в растительном масле. При желании, добавляем любимые специи. Смешиваем все ингредиенты и получаем паштет.
Теперь скатываем паштет в шарики и обваливаем в миндальной стружке. В пиццерии
При подаче на тарелку выкладываем кружочки свеклы, сверху - шарик паштета. Рядом - листья салата. Все поливаем ореховым соусом. Украшаем грецкими орехами и вялеными томатами.
Рагу «Аджапсандали»
Чистим и моем лук, морковь, чеснок. Делим чеснок на дольки. Отдельно перебираем всю зелень, удаляем пожелтевшие и увядшие листочки, промываем пучки в большом количестве воды.
Кабачки и баклажаны тоже моем, срезаем верхушку и плодоножку. Моем перец и удаляем плодоножку и семена.
Спаржу варим в подсоленной воде 7-10 минут. Нарезаем лук и морковь кубиками, отправляем их на сковороду и добавляем томатную пасту. Полученную массу пассеруем 10 минут.
Отдельно моем и чистим картофель, нарезаем кубиками, отправляем в кастрюлю и отвариваем.
Нарезаем кубиками (1,5-2 см) баклажаны, кабачки и свежий перец и отправляем на сковороду. Обжариваем на растительном масле 5-7 минут.
Затем добавляем вареный картофель, пассерованные лук и морковь в томатной пасте, рубленый чеснок, аджику, мелко нарезанный перец чили и рубленую кинзу (петрушку).
Тушим все на слабом огне 10 минут.
В ресторане
Если не хотите долго стоять у плиты, все эти блюда можно отыскать в специальном постном меню столичных кафе и ресторанов. Главное, не забудьте оставить отзыв о понравившемся заведении в каталоге компаний
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