FINANCE.TUT.BY вместе со специалистами компании « Промтрансинвест » в проекте « На всякий случай » продолжают разбираться в тонкостях страхования. В преддверии сезона отпусков ведущий специалист управления развития страхования и актуарных расчетов Валерия Ясевич расскажет о том, как обезопасить себя на тот случай, если отменится запланированная поездка за границу.

Зачем нужна такая страховка? Представьте себе ситуацию, когда ваша поездка находится на грани срыва. Или уже сорвалась из-за отказа в визе, внезапной болезни или несчастного случая, банкротства туроператора. При этом вы уже заплатили за билеты и гостиницу или купили пакетный тур. Если заранее оформить страховку от невыезда, то можно рассчитывать на компенсацию понесенных расходов, если путешествие внезапно отменится.

Страховая покроет расходы, если я просто передумал выезжать за границу? Конкретно в этом случае страховку не выплатят. Страховым случаем считается, если: был получен запрет на въезд в иностранное государство, к примеру, из-за отказа в получении визы (в том числе рабочей).

с вами произошел несчастный случай, вы внезапно заболели или вам нужна экстренная госпитализация (то правило распространяется и на болезнь или смерть близкого родственника).

случилось непредвиденное событие, из-за которого вам необходимо находиться в Беларуси в период запланированной поездки. Например, началось расследование, а вы — свидетель. Чтобы получить компенсацию, нужно предоставить в компанию официальный документ, к примеру, повестку.

из-за ошибочного включения в банк данных невыездных вас не выпустили из страны. Случай будет страховым, если такое решение было принято не ранее десятого дня, следующего за днем заключения договора страхования. Но вам будет необходимо предоставить подтверждающие ошибку документы.

туроператор, у которого вы купили путешествие, обанкротился.

МИД Беларуси дал рекомендации воздержаться от посещения соответствующих стран, регионов, территорий из-за войны, эпидемии, народных волнений, стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф и других аналогичных событий.

человек, с которым вы хотите путешествовать, не может выехать по одной из перечисленных причин. Этот случай будет страховым, если вы укажите своего спутника в договоре. Некоторые компании расширяют список страховых случаев и включают в него такие риски как опоздание на самолет или поезд из-за задержки транспорта или ДТП. Поэтому перед покупкой полиса внимательно изучите предложения компаний. Обычно все нюансы того или иного договора прописаны в правилах. Найти их можно на сайтах страховщиков.

Какую сумму возместят в случае невыезда? Страховая компания возместит все потраченные до выезда деньги. При заключении договора страховой агент попросит у вас документальные подтверждения оплаты — билеты, бронь гостиницы, договор с турагентством и другие. Сумма возмещения не превысит фактически понесенные расходы. То есть заработать на моральном ущербе не получится. Ситуация может сложиться так, что вы потратитесь на что-то еще уже после заключения договора. В таком случае вы сможете расширить сумму страхового покрытия, но придется внести дополнительный взнос.

И сколько стоит уверенность в том, что деньги вернутся? Страховые компании, как правило, берут в среднем 1,5% от страховой суммы. Например, вы купили билеты и внесли предоплату за отель. Потратили 1000 рублей. Ваш договор страхования от невыезда будет стоить 15 рублей.

Как оформить такую страховку? В отличие от большинства полисов, которые можно оформить на длительный срок, такая страховка подписывается под определенную поездку. Вы заранее указываете дату, когда планируете покинуть Беларусь. Как только вы пересекли границу страны назначения, срок действия договора заканчивается. Чтобы оформить полис, нужен паспорт и подтверждающие документы по оплатам.

Как скоро можно получить компенсацию в случае невыезда? Вы обязаны сообщить в страховую об инциденте не позднее 5 рабочих дней. Но в случае госпитализации, например, такие сроки соблюсти может быть трудно. Позвоните в свою компанию и расскажите о том, что произошло. После этого необходимо собрать документы, подтверждающие страховой случай: справки из медучреждения, повестки в суд, отказ в визе и так далее. Через 10 дней после получения доказательств страховщик отправит деньги.

Кому страховая может отказать в заключении договора? По всем видам добровольного страхования у компаний есть право отказать любому потенциальному клиенту. Однако чаще всего страховку от невыезда оформляют со всеми желающими. Риск встретить страхового мошенника конечно есть, и страховые проверяют клиентов по внутренним базам, но процент не заключенных по инициативе агента договоров невысок.

Будет ли действовать страховка, если меня развернули на границе? В зависимости от причины. Если вы пытались ввезти в страну какие-то запрещенные вещи, то ваш случай не будет страховым. Если же к тому моменту, как вы оказались на границе, в стране назначения начался катаклизм, а в вашем договоре страхования указан соответствующий риск, вы получите компенсацию за отмену поездки.

Максимальная сумма страхования Страховые компании, как правило, не ограничивают сумму страхования. Даже если вы планируете очень дорогостоящее путешествие.

За сколько дней до поездки лучше всего заключить такой договор? Какой-то оптимальной даты заключения договора не существует. Но лучше заключить договор как можно раньше, например, вместе с покупкой путевки.

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