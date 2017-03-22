У Анджелины Джоли однажды спросили, не хотела бы ли она сыграть девушку Бонда, на что актриса ответила, что хотела бы сыграть самого Бонда.

Эта история символизирует один очень печальный факт действительности: женщину всегда легче представить в образе красивого и, бесспорно, ценного, но всё-таки, дополнения, нежели в образе самодостаточного героя.

Женские персонажи в большинстве фильмов и сериалов клишированы. Их характеры упрощены или вовсе не нуждаются в раскрытии по мнению сценаристов. Девушек всегда надо спасать, беречь, любить, возвращаться к ним или уходить от них. Около 80% всего, что вы смотрите или читаете, построено на концепции женщина-объект, мужчина-субъект. Очень похоже на отношение яйцеклетка-сперматозоид. Вот только упрощать человека до его репродуктивной системы в 21 веке как-то не комильфо.

Сейчас тенденции в этом отношении радуют. Появляется всё больше картин с сильными женскими персонажами, харизматичными и деятельными. Популярным становится жанр «gender-bender», благодаря которому мы можем представлять полюбившихся мужских героев в образе женщин.

Однако столетняя практика дискриминации женских персонажей искореняется не так легко, как хотелось бы. Мы настолько привыкли видеть в главных ролях только мужчин, что чаще всего не замечаем, как мало внимания уделено женщинам.

Для того, чтобы наглядно демонстрировать подобное неравенство, можно использовать тест Бехдель (Бекдель). Это простейшая проверка художественного произведения на гендерную предвзятость. Согласно первоначальной и самой простой формулировке, фильм проходит тест, если:

В нём есть не менее двух женщин.

Женщины хотя бы раз говорят друг с другом.

Женщины хотя бы раз говорят друг с другом не о мужчине.

Критерии кажутся смешными и абсурдными, но в том-то и проблема, что до сих пор выходят фильмы и сериалы, им не соответствующие.

И чтобы вы не тратили время на поиски классных сериалов абсолютно и полностью проходящих тест Бехдель, редакция LADY собрала для вас десять картин с главными героинями — женщинами.

Крах / The Fall





Жанр: триллер, драма, криминал.

Если вы любите экзистенциальные драмы, «Крах» — именно для вас. Никакой справедливости, никакого добра, никакого правильного выбора. Сплошные вопросы к сложности человеческой натуры.

Без хвалебной оды Джиллиан Андресон обойтись сложно. В «Крахе» нет красноречивой мимики Даны Скалли («Секретные материалы»), зато есть холодный и уверенный взгляд детектива Гибсон, способный заставить ваше сердечко биться чаще.

В центре сюжета — суперинтендант Стелла Гибсон, потрясающая женщина, сила личности которой смущает большинство коллег (коллег мужчин, конечно же). Она пряма, честна, чертовски умна и лишена комплексов, которыми женщин награждает «гендерное воспитание».





Полиция Белфаста ведет расследование убийства женщины-архитектора Элис Монро. Больше месяца дело не двигается с мёртвой точки, и именно поэтому решено обратиться за помощью к агенту Гибсон.

Убийца известен зрителю с первой серии, но это делает наблюдение за расследованием только интересней. Межличностные конфликты, внутриличностные конфликты — «Крах» в принципе о психологии, о природе зла, об узости и широте мышления. Здесь можно углядеть и стокгольмский синдром, и близнецовую схожесть характеров протагониста-антагониста.

Лучше всего знакомиться с этим сериалом в компании с кем-то, так как материала для дискуссий много, да и экзистенциальный шок на выходе будет не таким сильным.

Тёмное дитя / Orphan Black





Жанр: научная фантастика, драма, боевик

Канадский научно-фантастический телесериал с Татьяной Маслани в главной роли, а точнее — ролях. Маслани играет клонов, каждый из которых — отдельный хорошо прорисованный персонаж.

Выбрать любимчика трудновато, здесь тебе и проактивная заботливая мать семейства, и юная дредастая бисексуальная учёная, и сумасшедшая украинка. Актрисе удалось наделить всех своих героинь неповторимой харизмой, и воспоминание о том, что это всё играет один человек, каждый раз становится для зрителя ошеломительным открытием.





Итак, сюжет. Сара Мэннинг, сирота, бунтарка и просто девушка с нелегкой судьбой, становится свидетельницей самоубийства невероятно похожей на себя женщины. Недолго думая, Сара присваивает себе личность «близнеца» в надежде решить свои проблемы (по большому счёту — финансовые), но попадает в еще большие неприятности.

Сериал о вечном: о дружба, семье, о преданности, доверии и достижении цели, вопреки препятствиям. Но самое приятное — он просто о классных девушках и их эффективном сотрудничестве.

А если вы любите наблюдать барышень, которые дерутся, как боги, то «Тёмное дитя» вас очень обрадует.

Как избежать наказания за убийство / How to Get Away with Murder





Жанр: драма, триллер, криминал, детектив

В центре этого сериала взрослая состоявшаяся женщина, амбициозная и целеустремленная. Эннализ Китинг — высококлассный адвокат, а по совместительству профессор и преподаватель дисциплины с занятным названием «Как избежать наказания за убийство».

Каждый год Китинг выбирает «великолепную четверку» студентов, которые будут сопровождать её в ежедневной адвокатской деятельности. Практика мечты, так сказать.





В сериале нет однозначных персонажей: никого определенно хорошего, никого определенно плохого. Всё очень… жизненно, только происходит среди умных людей. Как раз главная героиня и является самым противоречивым персонажем. Эннализ Китинг довольно цинична, она легко может солгать в лицо или подставить. Эта женщина действует в своих интересах, даже вопреки морали, но вместе с этим она довольно чуткий, понимающий и всегда готовый помочь человек.

Большой плюс сериала в том, что второстепенных женских персонажей довольно много и они не стереотипизированны, не упрощены. Тот приятный случай, когда сценаристы не делают вид, что харАктерные женщины — редкость. «Как избежать наказание за убийство» показывает разные истории, разные обстоятельства и разных женщин.

Вершина озера / Top of the Lake





Жанр: триллер, драма, криминал, детектив

Начнём с относительных минусов. «Вершина озера», как и «Крах», мрачноват. Туман, серые оттенки, атмосфера тщетности и тяжести бытия. Но как же хороша Новая Зеландия! Пейзажи в сериале стоят отдельных похвал.





«Вершину озера» сравнивают с «Настоящим детективом», но здесь совсем не про изощренных маньяков, дебри психики которых имеют свою чудовищную эстетику. Здесь про простых людей. Ведь страшнее поступков, которые совершают больные люди, только поступки обычных людей, не способных признать всю мерзость содеянного ими.

По сюжету сериала детектив Робин Грифин возвращается в родной город, чтобы навестить больную раком мать, а заодно начинает расследовать загадочное дело. Туи Митчем, девочку двенадцати лет, точнее, беременную девочку двенадцати лет в последний раз видели зашедшей по пояс в ледяное озеро. И кому, как не детективу Грифин, помочь пропавшей, ведь Робин лучше других знает, как опасен этот маленький городок.

Опять же, психология на психологии, но разве не этого мы ждём от хороших сериалов?

Агент Картер / Agent Carter





Жанр: фантастика, боевик, приключения

«Агент Картер» — американский телевизионный сериал, созданный на основе комиксов Marvel, с Хэйли Этвелл в главной роли.

В центре сюжета послевоенная Америка (переданная зрителю, к слову, просто идеально: костюмы, транспорт, даже шутки «винтажные»). Пегги Картер справляется с утратой любви всей жизни — Капитана Америки, а заодно с миром, полным предрассудков, стереотипов и просто глупости.

Женщина, воевавшая бок о бок с национальным героем (супергероем), вынуждена подносить кофе и корреспонденцию, а душа-то требует приключений. И справедливости! Поэтому даже целый офис сексистов не остановит эту отважную леди на пути к цели.

«Агент Картер» — лёгкий (Марвел, как никак), красивый и динамичный сериал. Здесь есть крепкая женская дружба, пятидесятые и восхитительная игра Хэйли Этвелл — идеальный коктейль для будних вечеров.

Парки и зоны отдыха / Parks and Recreation





Жанр: комедия

Этот американский сериал снят в стиле мокьюментари (псевдодокументальный фильм). «Парки и зоны отдыха» рассказывает о жизни сотрудников департамента парков и зон отдыха, собственно. Главная героиня — Лесли Ноуп, сверхъестественный для постсоветского зрителя персонаж активного и неравнодушного чиновника. Любовь Лесли к своему городу искренна и деятельна.

Главное достоинство «Парков» (помимо госпожи Ноуп), конечно же, — юмор. Вы будете пересказывать шутки из сериала всем и вся, а мемы о нём уже заждались вас в социальных сетях.





Вернёмся к героине. Лесли Ноуп — великолепный персонаж. Женщина, вдохновляющаяся женщинами, помогающая женщинам, заступающаяся за женщин. Заботливая, внимательная и верная подруга. Лесли борется с дискриминацией не работе, отстаивает сексуальную образованность, вдохновляет людей на лучшую жизнь и хочет стать президентом. Потрясающей энергетики человек, занимающийся своим делом на своём месте. Всем нам в жизни не хватает немного Лесли Ноуп.

Девочки /Girls





Жанр: драма, комедия

Создатель, продюсер и главная героиня сериала — один человек, потрясающая Лина Данэм.

«Девочек» по праву можно назвать самым честным сериалом о женщинах (или просто самым честным). Никакого лоска, никаких прикрытых бантиком истин — только жизнеутверждающая самоирония и бесконечная странность бытия.

Секс как он есть, дружеские и любовные отношения как они есть, эмоции как они есть, характеры как они есть. Сериал повествует о четырёх молодых девушках, стоящих на пороге совсем взрослой жизни. Учёба позади, весь мир перед глазами, а что с ним делать — еще непонятно. Волшебное время, когда ответственность больше не выдаётся порциями, а сваливается на тебя всем невыносимым грузом, а вместе с этим тают мечты, идеалы и амбиции. «Девочки» — идеальное соотношение драмы и комедии.





Натуралистичность, вечность проблем и юмор. Если не боитесь посмотреть жизни в лицо, «Девочки» вас порадуют.

Этот сериал любят сравнивать с «Сексом в большом городе». Четыре подруги, секс, попытки понять жизнь и разобраться. Но «Девочки» — это скорее то, как выглядел бы «Секс в большом городе» в условиях реальной жизни.

Мэри убивает людей/ Mary kills people





Жанр: драма

Не поверите, но сериал не о маньячке. И даже не об убийце. Хотя всея Интернет с большой вероятностью устроит жаркую дискуссию на эту тему. «Мэри убивает людей» — о нелегальной эвтаназии, если упрощать.

По сюжету Мэри Харрис, разведенная мать двух девочек-ангелочков и профессиональный врач, ведёт преинтересный бизнес. Вместе со своим другом, пластическим хирургом, лишенным лицензии за проведение операции «под кайфом», Мэри помогает неизлечимо больным пациентам, которые хотят умереть по собственному желанию и на своих условиях.

Но любой нелегализованный альтруизм не остаётся безнаказанным.





Этот сериал прекрасен диалогами. Возможно, со времен «Достучаться до небес» о смерти и жизни так красиво не говорили. Одно «красота неизбежна» чего стоит. «Мэри убивает людей» очень светлый сериал, несмотря на грустную подоплёку. В нём затронуто много важных тем: ценность семьи и хрупкость взаимоотношений между близкими, ценность настоящей дружбы (межполовой и действительно не претендующей на романтизацию). Персонажи-женщины и взаимоотношения между ними выстроены великолепно. Персонажи-мужчины наконец выглядят не бесчувственными и сверхсильными роботами. Главная героиня лишена драматического пафоса, её харизма в простоте, но интеллект персонажа и его воля просто восхитительны.

Джессика Джонс / Jessica Jones





Жанр: фантастика, боевик, триллер, драма, криминал.

Вероятность того, что вы не слышали об этом сериале, мала, но это не повод не похвалить его еще раз.

Итак, еще один сериал на основе комиксов. Джессика Джонс — нетипичный супергерой. Вместо костюма и бравых цитат о добре, справедливости и правосудии — кожаная куртка, алкоголь в промышленных масштабах и неустойчивая психика. Похоже на пропаганду нездорового образа жизни, но для тех, кто знаком с понятием ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), ничего удивительного нет. Героиня пытается вернуть контроль над своей жизнью после пережитого насилия. Именно о насилии этот сериал и есть. О насилии, потрясающей женской дружбе и воле к жизни.

Ну и отдельным плюсом для ценителей: драки, драки, драки.

Сладкие и порочные (Милые и жестокие) / Sweet/Vicious





Жанр: боевик, комедия, криминал

Сериал скорее для девушек, нежели для женщин. Снят в абсолютно молодёжном стиле (в самом лучшем значении этого слова), однако его тема очень серьёзна.

Студентка Принстонского университета Офелия Майер, зелёноволосая талантливая хакерша с потрясающим чувством юмора, обладает взрывным характером и как магнит притягивает всевозможные неприятности. Одной из таких неприятностей становится миловидная блондинка Джулс, сестра престижного университетского сообщества женщин, а по совместительству — тайный мститель, гроза всех парней, не удержавших своё либидо в рамках дозволенного.

И вот, столь разные героини объединяют свои усилия, дабы вершить правосудие в студенческом городке.

Да, снова про изнасилования, но, судя по криминальной статистике, эта тема нескоро себя исчерпает.

«Сладкие и порочные» снят в приятной цветовой гамме. Он понравится подростками, либо тем, кто очень соскучился по подростковым штукам. Здесь много наивного и идеалистичного, но в то же время, несмотря на супергеройский подтекст, дилемма о правильности или неправильности самосуда стоит ребром для главных героинь. У Офелии и у Джулс очень разная мотивация к «мстительской» деятельности, но у обеих она подкреплена психологическими проблемами.

Сериал не даёт однозначных ответов (это плюс), не претендует на идеальную концепцию (это минус), но очень приятен и полезен для просмотра.