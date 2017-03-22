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Тест: знаете ли вы участников "Евровидения-2017"
23.03.2017 09:42 — Разное | Sputnik Беларусь
"Евровидение-2017" пройдет 9-13 мая в Киеве. Среди прочих за победу в конкурсе поборются и белорусы — группа
Проверьте свою готовность к "Евровидению" при помощи теста Sputnik.
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Уже не так много времени осталось до самого популярного музыкального конкурса Европы - "Евровидения". Sputnik предлагает вам проверить, знаете ли вы представителей...
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