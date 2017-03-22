"Евровидение-2017" пройдет 9-13 мая в Киеве. Среди прочих за победу в конкурсе поборются и белорусы — группа Naviband . Узнаете ли вы их по фотографии?

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