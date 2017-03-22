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Вагон сошел с рельсов в швейцарском Люцерне: кадры с места инцидента

23.03.2017 09:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел накануне вечером. Поезд, вагон которого сошел с рельсов, следовал по маршруту из Милана в Базель. При этом, как уточняется, составом управлял машинист Швейцарских железных дорог.

Вагон сошел с рельсов в швейцарском Люцерне: кадры с места инцидента
© Фото: @vid
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В результате железнодорожной аварии никто из 160 пассажиров поезда не получил серьезных травм, по информации итальянского перевозчика Trenitalia четыре человека получили контузии, им оказана необходимая медицинская помощь. Швейцарская полиция сообщает о семи пассажирах, получивших легкие травмы.

На место происшествия уже направлены итальянские эксперты для установления точных причин инцидента. Как уточняется, составом управлял машинист Швейцарских железных дорог — согласно договоренности между двумя странами при пересечении итало-швейцарской границы персонал поезда всегда меняется на местный.

 
 
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Один из вагонов итальянского пассажирского поезда сошел с рельсов на выезде из швейцарского города Люцерн. Смотрите на видео кадры с места происшествия.

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