Инцидент произошел накануне вечером. Поезд, вагон которого сошел с рельсов, следовал по маршруту из Милана в Базель. При этом, как уточняется, составом управлял машинист Швейцарских железных дорог.

В результате железнодорожной аварии никто из 160 пассажиров поезда не получил серьезных травм, по информации итальянского перевозчика Trenitalia четыре человека получили контузии, им оказана необходимая медицинская помощь. Швейцарская полиция сообщает о семи пассажирах, получивших легкие травмы.

На место происшествия уже направлены итальянские эксперты для установления точных причин инцидента. Как уточняется, составом управлял машинист Швейцарских железных дорог — согласно договоренности между двумя странами при пересечении итало-швейцарской границы персонал поезда всегда меняется на местный.