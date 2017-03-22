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По БТ рассказали о задержании экстремистов

23.03.2017 09:46 — Разное | Ежедневник  
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По БТ рассказали о задержании экстремистов

Телеканалы ОНТ и "Беларусь 1" в вечерних выпусках новостей 22 марта показали сюжеты о задержании и проведении обыска у Виктора Данилова, которого они назвали "участником экстремистской националистической организации "Белый легион".

Кадры оперативной видеосъемки показываают обыск в квартире Виктора Данилова.

В его вещах были обнаружены флаг анархистов, бронежилет, спецприспособление для снаряжения автоматных магазинов и боевое оружие - три карабина. А еще - привезенные из Украины листовки, одна из них - памятка для участников добровольческих военизированных формирований, сообщает ОНТ. По данным «Беларусь 1», у него изъяли гранаты и автоматы Калашникова.

"В квартире у задержанного — картина неизвестного художника. На ней — скрывающие лица вооруженные люди в касках, комуфляжной форме рядом с БТРом на фоне Дома правительства. Особенность картины — кровь", - говорит голос за кадром. 

В эфире телеканалов заявили, что "во время уличных акций 90-х боевики "Белого легиона" были кулаками оппозиции: они прорывали кордоны милиции, участвовали в беспорядках вместе с украинскими радикалами из УНА-УНСО в 1996 году, забрасывали милицию камнями в 1999-м. В "нулевых" "Белый легион" объявил, что прекращает деятельность. Однако на самом деле он лишь залег на дно, ожидая своего часа. Все это время его бойцы занимались тем же, чем и раньше: проводили тренировки в лесах. Только в прессе преподносилось это как патриотические лагеря, где детей учат "любить родину".

"У оперативников и экспертов в сфере безопасности есть все основания считать, что в стране готовились провокации и беспорядки", — подчеркнули на ОНТ.

 
Теги: Новости
 
 
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Телеканалы ОНТ и "Беларусь 1" в вечерних выпусках новостей 22 марта показали сюжеты о задержании и проведении обыска у Виктора Данилова, которого они назвали...

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