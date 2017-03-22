



Пять человек, включая нападавшего, погибли и более 40 получили ранения в результате теракта у здания парламента в центре Лондона.

Днем 22 марта в 14:40 по местному времени мужчина за рулем автомобиля преднамеренно заехал на тротуар на Вестминстерском мосту и стал давить прохожих. В результате по меньшей мере три человека погибли, пишет ВВС .

Затем автомобиль свернул к зданию британского парламента и врезался в ограду Вестминстерского дворца. Находившийся за рулем мужчина выскочил из машины с ножом и побежал к зданию парламента, где ему преградили дорогу полицейские.

Мужчина набросился с ножом на безоружного полицейского. Затем подоспел вооруженный полицейский наряд, который застрелил нападавшего.

Полицейский, на которого напал террорист, скончался от полученных ран.

Что известно о нападавшем

Уже поздно вечером глава контртеррористического подразделения Скотленд-ярда Марк Роули сообщил, что личность злоумышленника уже установлена, однако в детали вдаваться не стал.

"Террористы имеют перед собой ясную цель: посеять вражду и недоверие, создать атмосферу страха", - заявил Роули.

Вскоре после теракта Мэй созвала экстренное заседание правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям - COBRA.

"Место нападения было выбрано не случайно. Террорист решился нанести удар в самом сердце нашей столицы, где собираются вместе люди всех национальностей, вероисповеданий и культур, где торжествуют свобода и демократия", - заявила Мэй журналистам после этого заседания.

По словам премьера, уровень террористической угрозы в стране оценивается как "значительный" - это означает, что вероятность новых терактов крайне высока.

Многочисленные очевидцы описывают нападавшего как одетого в черное бородатого мужчину азиатской внешности в возрасте около 40 лет, вооруженного двумя ножами.

К моменту прибытия врачей он еще был жив, однако в итоге полученные им ранения оказались смертельными.

Вскоре здание парламента оцепил спецназ лондонской полиции, на место происшествия прибыли врачи и спасатели. Премьер-министра Терезу Мэй эвакуировали в ее резиденцию, а остальных депутатов сначала призвали не покидать здание, а потом организованно вывели из него. Вестминстер был закрыт в течение пяти часов.

Пока ни одна экстремистская организация не взяла на себя ответственность за лондонское нападение, которое по своему сценарию похоже на теракты в Ницце и Берлине, где преступники давили людей на машине, а также в Израиле, где атаки подобного рода имели широкое распространение в недавнем прошлом.

За прошлогодние нападения в Европе ответственность брала на себя экстремистская группировка "Исламское государство", запрещенная во многих странах, включая Россию. Случившееся в Лондоне ИГ пока не прокомментировала.