﻿ Ученые: гробнице Христа грозит обрушение. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ученые: гробнице Христа грозит обрушение

23.03.2017 10:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Гробница Христа и построенная над ней часовня могут пострадать из-за обрушения неустойчивого фундамента, предупреждают ученые, занимавшиеся реставрацией гробницы. Об опасности сообщается в статье издания National Geographic, передает Газета.Ru.


Фото: holysepulchre.custodia.org

Гробница и Кувуклия стоят на неустойчивом фундаменте, испещренном тоннелями и каналами, это выяснилось во время реставрационных работ. Изучение с помощью радара показало, что они частично стоят на обломках ранних зданий, частично — на краю очень крутых скальных оснований. Кроме того, фундамент размыт — десятилетиями на него воздействовала влага, скапливавшаяся дренажных каналах под полом ротонды.

По расчетам ученых, на устранение риска обрушения понадобится 10 месяцев и 6 млн евро. Необходимо будет удалить трещиноватую каменную кладку вокруг Кувуклии, залить камни фундамента строительным раствором, установить системы отвода дождевой воды по периметру ротонды. При этом работы должны минимально сказаться на посещаемости гробницы, составляющей около четырех млн. посетителей в год.

Читайте также:

Ученые изучили содержимое Гроба Господня в Иерусалиме

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гробница Христа и построенная над ней часовня могут пострадать из-за обрушения неустойчивого фундамента, предупреждают ученые, занимавшиеся реставрацией...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
По БТ рассказали о задержании экстремистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика