Во время уличных акций 90-х годов активисты националистической организации "Белый легион" участвовали во многих оппозиционных провокациях, устраивали беспорядки, прорывали кордоны милиции, но в начале 2000-х организация объявила, что прекращает деятельность.

Согласно оперативной информации, все это время бойцы "Белого легиона" проводили тренировки в лесах под видом организации "патриотических лагерей" для детей и подростков. У оперативников и экспертов в сфере безопасности есть основания считать, что активисты "Белого легиона" готовили новые провокации и беспорядки в Беларуси.

В эфире ОНТ был показан фрагмент беседы с задержанным Даниловым и обыск в его квартире. В частности, у задержанного была обнаружена картина неизвестного автора с изображенными на ней вооруженными людьми с закрытыми лицами, в касках и камуфляжной форме рядом с БТРом на фоне Дома правительства.

В вещах активиста "Белого легиона" также обнаружены флаг анархистов, бронежилет, спецприспособления для снаряжения автоматных магазинов, привезенные из Украины листовки и памятка для участников добровольческих военизированных формирований, а также боевое оружие — три карабина.

"У меня цель улучшить свои навыки, полученные в армии. Физические, в основном. Узнать что-то новое из литературы", — пояснил задержанный на вопрос оперативников, для чего он хранит в квартире все обнаруженные предметы.

Уголовное законодательство Беларуси предусматривает серьезную ответственность за хранение оружия. Также в ходе расследования предстоит выяснить, зачем задержанный хранил в квартире арсенал и экстремистскую печатную продукцию.

Фрагмент беседы задержанного с оперативными работниками слушайте на радио Sputnik Беларусь.