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Спецслужбы раскрыли детали задержаний активистов "Белого легиона"
23.03.2017 10:32 — Разное | Sputnik Беларусь
Во время уличных акций 90-х годов активисты националистической организации "Белый легион" участвовали во многих оппозиционных провокациях, устраивали беспорядки, прорывали кордоны милиции, но в начале 2000-х организация объявила, что прекращает деятельность.
Согласно оперативной информации, все это время бойцы "Белого легиона" проводили тренировки в лесах под видом организации "патриотических лагерей" для детей и подростков. У оперативников и экспертов в сфере безопасности есть основания считать, что активисты "Белого легиона" готовили новые провокации и беспорядки в Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
В вещах активиста "Белого легиона" также обнаружены флаг анархистов, бронежилет, спецприспособления для снаряжения автоматных магазинов, привезенные из Украины листовки и памятка для участников добровольческих военизированных формирований, а также боевое оружие — три карабина.
"У меня цель улучшить свои навыки, полученные в армии. Физические, в основном. Узнать что-то новое из литературы", — пояснил задержанный на вопрос оперативников, для чего он хранит в квартире все обнаруженные предметы.
Уголовное законодательство Беларуси предусматривает серьезную ответственность за хранение оружия. Также в ходе расследования предстоит выяснить, зачем задержанный хранил в квартире арсенал и экстремистскую печатную продукцию.
Фрагмент беседы задержанного с оперативными работниками слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Белорусские спецслужбы предоставили СМИ видеосъемку задержания и обыска в квартире участника экстремистской националистической организации "Белый легион" (его...
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