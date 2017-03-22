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На следующий год готовятся парламентские слушания по вопросу смертной казни

23.03.2017 10:51 — Разное | Ежедневник  
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На следующий год готовятся парламентские слушания по вопросу смертной казни

Председатель Палаты представителей Нацсобрания заявил, что Беларусь готова обсуждать с Советом Европы вопрос отмены смертной казни.

"Беларусь готова к диалогу с Советом Европы по всем вопросам, в том числе чувствительным - это и вопросы смертной казни", - сказал Владимир Андрейченко, встречаясь с докладчиком ПАСЕ по Беларуси Андреа Ригони в Минске, передает БЕЛТА.

По словам спикера, в начале 2018 года в Беларуси могут пройти парламентские слушания по вопросу смертной казни. " Надо готовить общество, чтобы узнать его мнение и принять решение", - отметил он.

Также в ходе встречи В.Андрейченко констатировал наличие в Беларуси определенных проблем в области демократии. "Если говорить о демократии и правах человека, мы не можем сказать, что здесь все идеально, как и в других государствах", - сказал он. "Мы - молодое государство, и  невозможно перепрыгнуть и оказаться в счастливом демократическом будущем", - добавил В.Андрейченко.

В свою очередь А.Ригони подчеркнул, что ПАСЕ и Беларусь в своих отношениях "за последние два года создали больше, чем за последние 10 лет".

"Необходимо отметить положительные шаги, которые вы сделали", -  продолжил он. В частности, в данной связи А.Ригони упомянул приглашение наблюдателей от ПАСЕ на парламентские выборы, создание рабочей группы в белорусском парламенте по вопросу смертной казни, решение внести определенные изменения в избирательное законодательство страны.

Вместе с тем представитель ПАСЕ отметил, что в организации фиксируют и некоторые отрицательные моменты. "Право на жизнь - первое из самых главных прав человека", - подчеркнул А.Ригони. 

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Палаты представителей Нацсобрания заявил, что Беларусь готова обсуждать с Советом Европы вопрос отмены смертной казни.

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