



За два дня (21-22 марта) белорусские спецслужбы задержали как минимум 17 человек, которых подозревают в «обучении или иной подготовке к участию в массовых беспорядках, а также финансировании или ином материальном обеспечении такой деятельности».

За 21-22 марта в Беларуси задержаны 17 человек. Как сообщает Правозащитный центр «Весна», этот список постоянно обновляется и дополняется.

Правозащитники собирают информацию о лицах, задержанных с предъявлением обвинения в подготовке «массовых беспорядков» по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, сопровождающихся совершением действий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности). Статьей предусмотрено наказание арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

Список из 17 человек, возможно, причастных к данному уголовному делу:

Абрамов Алексей Анатольевич, род. 17.08.1979. Афнагель Евгений (предположительно, статус выясняется) Барсток Сергей Петрович Грек Илья Геннадьевич, род. 11.11.1992 — зам. начальника по идеологии в Сморгонском пограничном отряде, Гродненская область. Гурин Юрий (в СИЗО КГБ) Данилов Виктор Дашкевич Дмитрий (в СИЗО КГБ) Дукшт Вячеслав Александрович, род. 19.04.1992, Марьина Горка. Спецназовец. Дундуков Андрей Вячеславович, 1985 г.р., спасатель республиканского отряда специального назначения, прапорщик. Евдахо Александр Анатольевич, 1975 г.р., продавец книг (В СИЗО КГБ). Комлик-Яматин Андрей, производитель одежды. Левченко Артем (в СИЗО №1) Лозовский Мирослав Владимирович, 1973 г.р. Максим С. Михальков Ян Николаевич, военнослужащий. Пашкевич Тимур Стрибульской Сергей (предположительно, статус выясняется)

Некоторые из них имели отношение к патриотическому лагерю под Осиповичами, который спецслужбы называют лагерем боевиков.

21 марта Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием.

«Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там), — сказал Александр Лукашенко. — Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием».