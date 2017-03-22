|
За массовые беспорядки уже задержано 17 человек
23.03.2017 10:17 — Разное | Ежедневник
За два дня (21-22 марта) белорусские спецслужбы задержали как минимум 17 человек, которых подозревают в «обучении или иной подготовке к участию в массовых беспорядках, а также финансировании или ином материальном обеспечении такой деятельности».
За 21-22 марта в Беларуси задержаны 17 человек. Как сообщает Правозащитный центр «Весна», этот список постоянно обновляется и дополняется.
Правозащитники собирают информацию о лицах, задержанных с предъявлением обвинения в подготовке «массовых беспорядков» по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, сопровождающихся совершением действий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности). Статьей предусмотрено наказание арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.
Список из 17 человек, возможно, причастных к данному уголовному делу:
Некоторые из них имели отношение к патриотическому лагерю под Осиповичами, который спецслужбы называют лагерем боевиков.
21 марта Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием.
«Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там), — сказал Александр Лукашенко. — Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За два дня (21-22 марта) белорусские спецслужбы задержали как минимум 17 человек, которых подозревают в «обучении или иной подготовке к участию в массовых беспорядках,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии