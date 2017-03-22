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В Кормянском районе лоб в лоб столкнулись Opel и Renault: потребовалась помощь спасателей
ДТП случилось в Кормянском районе утром 22 марта, сообщили в ГАИ Гомельской области.
27-летний водитель Opel Astra ехал по трассе Р30 Гомель — Ветка — Чечерск — Ямное со стороны Кормы в направлении Чечерска. При выборе скорости он не учел состояние проезжей части и погодные условия, в результате чего не справился с управлением и столкнулся со встречным Renault Scenic.
В аварии пострадал водитель Opel, чтобы достать его из салона авто потребовалась
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Водитель Opel при выборе скорости не учел состояние проезжей части и погодные условия.
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