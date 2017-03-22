ДТП случилось в Кормянском районе утром 22 марта, сообщили в ГАИ Гомельской области.





27-летний водитель Opel Astra ехал по трассе Р30 Гомель — Ветка — Чечерск — Ямное со стороны Кормы в направлении Чечерска. При выборе скорости он не учел состояние проезжей части и погодные условия, в результате чего не справился с управлением и столкнулся со встречным Renault Scenic.





В аварии пострадал водитель Opel, чтобы достать его из салона авто потребовалась помощь спасателей . С различными травмами его госпитализировали в Кормянскую районную больницу.