﻿ В Кормянском районе лоб в лоб столкнулись Opel и Renault: потребовалась помощь спасателей. 21.by
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В Кормянском районе лоб в лоб столкнулись Opel и Renault: потребовалась помощь спасателей

23.03.2017 10:58 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось в Кормянском районе утром 22 марта, сообщили в ГАИ Гомельской области.


27-летний водитель Opel Astra ехал по трассе Р30 Гомель — Ветка — Чечерск — Ямное со стороны Кормы в направлении Чечерска. При выборе скорости он не учел состояние проезжей части и погодные условия, в результате чего не справился с управлением и столкнулся со встречным Renault Scenic.


В аварии пострадал водитель Opel, чтобы достать его из салона авто потребовалась помощь спасателей. С различными травмами его госпитализировали в Кормянскую районную больницу.

 
Теги: Гомель
 
 
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Водитель Opel при выборе скорости не учел состояние проезжей части и погодные условия.

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