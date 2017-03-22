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Немного дороже, но лучше оснащение: озвучены белорусские цены на рестайлинговую Skoda Octavia

23.03.2017 10:56 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси начался прием заказов на обновленную Skoda Octavia — накануне были объявлены цены и комплектации на новинку.


Новинка будет предлагаться с прежней моторной гаммой (это трио бензиновых моторов 1.6 MPI, 1.4 TSI и 1.8 TSI мощностью от 110 до 180 лошадиных сил и 150-сильный дизель 2.0 TDI) и тремя вариантами оснащения (Active, Ambition и Style).

Цены на обновленную Octavia начинаются от 32 680 рублей за лифтбек нижегородской сборки в начальной комплектации Active с двигателем 1.6 MPI и 5-ступенчатой «механикой». Импортируемый из Чехии универсал с таким же силовым агрегатом оказывается на 5217 рублей дороже. Версия с 6-ступенчатым «автоматом» предлагается от 34 815 рублей за лифтбек и 43 571 рублей за грузопассажирскую версию.


В «базе» у Octavia — подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ESP, электростеклоподъемники спереди, зеркала с обогревом и аудиосистема с 6,5-дюймовым экраном и 4 динамиками.


За обновленную Octavia с дизельным двигателем попросят минимум 51 881 рублей за лифтбек и 54 697 рублей за универсал — причем оба чешской сборки и в комплектации Ambition с четырьмя подушками безопасности, кондиционером и 16-дюймовыми стальными колесными дисками. Полноприводная Octavia с 1,8-литровым TSI в паре с 6-ступенчатым «роботом» доступна от 51 982 рублей.


За бортом остаются также топовая версия Octavia RS с 230-сильным мотором 2.0 TSI и 180-сильный «внедорожный» универсал Octavia Scout, прием заказов на которые в России начался еще зимой. Появятся ли эти модификации у нас, пока неясно.

 
 
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В Беларусь привезли первые экземпляры обновленной Skoda Octavia. Как и прежде белорусам будут доступны автомобили как российской, так и чешской сборки. Цены выросли, но...

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