В Беларуси начался прием заказов на обновленную Skoda Octavia — накануне были объявлены цены и комплектации на новинку.





Новинка будет предлагаться с прежней моторной гаммой (это трио бензиновых моторов 1.6 MPI, 1.4 TSI и 1.8 TSI мощностью от 110 до 180 лошадиных сил и 150-сильный дизель 2.0 TDI) и тремя вариантами оснащения (Active, Ambition и Style).

Цены на обновленную Octavia начинаются от 32 680 рублей за лифтбек нижегородской сборки в начальной комплектации Active с двигателем 1.6 MPI и 5-ступенчатой «механикой». Импортируемый из Чехии универсал с таким же силовым агрегатом оказывается на 5217 рублей дороже. Версия с 6-ступенчатым «автоматом» предлагается от 34 815 рублей за лифтбек и 43 571 рублей за грузопассажирскую версию.





В «базе» у Octavia — подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ESP, электростеклоподъемники спереди, зеркала с обогревом и аудиосистема с 6,5-дюймовым экраном и 4 динамиками.





За обновленную Octavia с дизельным двигателем попросят минимум 51 881 рублей за лифтбек и 54 697 рублей за универсал — причем оба чешской сборки и в комплектации Ambition с четырьмя подушками безопасности, кондиционером и 16-дюймовыми стальными колесными дисками. Полноприводная Octavia с 1,8-литровым TSI в паре с 6-ступенчатым «роботом» доступна от 51 982 рублей.





За бортом остаются также топовая версия Octavia RS с 230-сильным мотором 2.0 TSI и 180-сильный «внедорожный» универсал Octavia Scout, прием заказов на которые в России начался еще зимой. Появятся ли эти модификации у нас, пока неясно.