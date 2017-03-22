Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси намерено инициировать обсуждение с частными и государственными перевозчиками изменения в сфере работы маршрутных такси. Все началось с письма, которое еще летом отправил в Минтранс представитель крупной компании-автодилера. В письме сообщалось, что уровень безопасности перевозок далек от европейского.

Порой владельцы такси переоборудуют грузовые микроавтобусы в пассажирские, но водители говорят, что на комфорте это не сказывается. Минтранс соблюдением норм пассажироперевозок маршрутками интересуется постоянно, а водители говорят, что стоит обратить больше внимания на автобусы и троллейбусы.

"Пробеги остались те же, а людей стало ездить меньше", — рассказал Sputnik водитель маршрутного такси.