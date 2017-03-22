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Водители и минчане о маршрутках: машины новые, а ездить дорого

23.03.2017 10:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси намерено инициировать обсуждение с частными и государственными перевозчиками изменения в сфере работы маршрутных такси. Все началось с письма, которое еще летом отправил в Минтранс представитель крупной компании-автодилера. В письме сообщалось, что уровень безопасности перевозок далек от европейского.

Порой владельцы такси переоборудуют грузовые микроавтобусы в пассажирские, но водители говорят, что на комфорте это не сказывается. Минтранс соблюдением норм пассажироперевозок маршрутками интересуется постоянно, а водители говорят, что стоит обратить больше внимания на автобусы и троллейбусы.

"Пробеги остались те же, а людей стало ездить меньше", — рассказал Sputnik водитель маршрутного такси.

 
 
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Что думают о поездках в маршрутках пассажиры и легко ли приходится водителям, смотрите в видеосюжете корреспондентов Sputnik.

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