О прибытии в порт Одессы танкера с иранской нефтью для Беларуси накануне сообщил заместитель генерального директора ЗАО "Белорусская нефтяная компания" Сергей Гриб. Далее нефть будет доставлена по нефтепроводу "Броды-Мозырь" на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

Насколько существенным для загрузки мощностей Мозырского НПЗ станет объем в 80 тысяч тонн нефти, не возникало ли ранее проблем с транспортировкой по нефтепроводу "Броды-Мозырь", и чем отличается иранская нефть от российской? На эти вопросы радио Sputnik Беларусь ответил эксперт нефтегазовой отрасли Сергей Садовников.

"80 тысяч тонн это небольшой объем нефти. Для понимания: загрузка Мозырского НПЗ при нормально объеме поставки нефти в среднем составляет 32 тысячи тонн в сутки. То есть этот танкер, 80 тысяч, это всего лишь двое с половиной суток работы только одного Мозырского НПЗ", — отметил Садовников.

Эксперт напомнил о том, что по известным причинам на сегодняшний день загрузка завода снижена. График поставок на второй квартал находится на подписании.

"4 миллиона тонн во втором квартале — это примерно текущий уровень загрузки обоих заводов ориентировочно на уровне 22 тысяч тонн в сутки. То есть переработка сейчас снижена на треть", — уточнил эксперт.

Кроме того, по словам Садовникова, в техническом плане Мозырский НПЗ готов к переработке, но в свое время была проблема с заполнением так называемой балансовой нефтью.

"Для прокачки каких-то объемов трубу сначала нужно заполнить. Для того, чтобы заполнить нефтью. Соответственно, нужно определиться, чья это будет нефть, и кто возьмет на себя расходы по обеспечению и заполнению этой трубы", — добавил Садовников.

По утверждению эксперта, иранские сорта нефти легче российских: потенциал светлых нефтепродуктов в иранской нефти, выше чем в традиционной смеси Urals российского производства.

"Потенциально ее перерабатывать выгоднее, чем российскую, потому что там меньше мазута и больше более дорогих светлых нефтепродуктов, то есть дизельного топлива и бензина. Вопрос только во входной цене этой нефти по сравнении с российской, то есть во что обойдется сама нефть плюс логистика ее доставки на белорусские НПЗ", — констатировал эксперт.

Беседу с экспертом нефтегазовой отрасли Сергеем Садовниковым о поставке иранской нефти на белорусские НПЗ слушайте на радио Sputnik Беларусь.