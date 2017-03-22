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На Мозырском НПЗ 80 тысяч тонн иранской нефти переработают за 3 дня
23.03.2017 11:22 — Разное | Sputnik Беларусь
О прибытии в порт Одессы танкера с иранской нефтью для Беларуси накануне сообщил заместитель генерального директора ЗАО "Белорусская нефтяная компания" Сергей Гриб. Далее нефть будет доставлена по нефтепроводу "Броды-Мозырь" на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.
Насколько существенным для загрузки мощностей Мозырского НПЗ станет объем в 80 тысяч тонн нефти, не возникало ли ранее проблем с транспортировкой по нефтепроводу "Броды-Мозырь", и чем отличается иранская нефть от российской? На эти вопросы радио Sputnik Беларусь ответил эксперт нефтегазовой отрасли Сергей Садовников.
"80 тысяч тонн это небольшой объем нефти. Для понимания: загрузка Мозырского НПЗ при нормально объеме поставки нефти в среднем составляет 32 тысячи тонн в сутки. То есть этот танкер, 80 тысяч, это всего лишь двое с половиной суток работы только одного Мозырского НПЗ", — отметил Садовников.
Эксперт напомнил о том, что по известным причинам на сегодняшний день загрузка завода снижена. График поставок на второй квартал находится на подписании.
"4 миллиона тонн во втором квартале — это примерно текущий уровень загрузки обоих заводов ориентировочно на уровне 22 тысяч тонн в сутки. То есть переработка сейчас снижена на треть", — уточнил эксперт.
Кроме того, по словам Садовникова, в техническом плане Мозырский НПЗ готов к переработке, но в свое время была проблема с заполнением так называемой балансовой нефтью.
"Для прокачки каких-то объемов трубу сначала нужно заполнить. Для того, чтобы заполнить нефтью. Соответственно, нужно определиться, чья это будет нефть, и кто возьмет на себя расходы по обеспечению и заполнению этой трубы", — добавил Садовников.
По утверждению эксперта, иранские сорта нефти легче российских: потенциал светлых нефтепродуктов в иранской нефти, выше чем в традиционной смеси Urals российского производства.
"Потенциально ее перерабатывать выгоднее, чем российскую, потому что там меньше мазута и больше более дорогих светлых нефтепродуктов, то есть дизельного топлива и бензина. Вопрос только во входной цене этой нефти по сравнении с российской, то есть во что обойдется сама нефть плюс логистика ее доставки на белорусские НПЗ", — констатировал эксперт.
Беседу с экспертом нефтегазовой отрасли Сергеем Садовниковым о поставке иранской нефти на белорусские НПЗ слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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