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Задержан глава объединения предпринимателей "Перспектива"
23.03.2017 11:04 — Разное | Ежедневник
О своем аресте Анатолий Шумченко сообщил на своей странице в Facebook.
Утром 23 марта в Минске задержали руководителя Республиканского общественного объединения “Перспектива”, членами которого являются в основном индивидуальные предприниматели.
«Задержан милицией», - написал Анатолий Шумченко
В прошлом Шумченко организовывал несколько акций протеста предпринимателей, был инициатор проведения переговоров и встреч предпринимателей с президентом, депутатами Национального собрания, членами правительства и представителями других государственных органов.
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О своем аресте Анатолий Шумченко сообщил на своей странице в Facebook.
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