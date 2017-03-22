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Задержан глава объединения предпринимателей "Перспектива"

23.03.2017 11:04 — Разное | Ежедневник  
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Задержан глава объединения предпринимателей "Перспектива"

О своем аресте Анатолий Шумченко сообщил на своей странице в Facebook.

Утром 23 марта в Минске задержали руководителя Республиканского общественного объединения “Перспектива”, членами которого являются в основном индивидуальные предприниматели.

«Задержан милицией», - написал Анатолий Шумченко на своей странице. Он находится в Московском РУВД столицы.

В прошлом Шумченко организовывал несколько акций протеста предпринимателей, был инициатор проведения переговоров и встреч предпринимателей с президентом, депутатами Национального собрания, членами правительства и представителями других государственных органов.

 
Теги: Минск
 
 
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О своем аресте Анатолий Шумченко сообщил на своей странице в Facebook.

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