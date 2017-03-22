



О своем аресте Анатолий Шумченко сообщил на своей странице в Facebook.

Утром 23 марта в Минске задержали руководителя Республиканского общественного объединения “Перспектива”, членами которого являются в основном индивидуальные предприниматели.

«Задержан милицией», - написал Анатолий Шумченко на своей страниц е. Он находится в Московском РУВД столицы.

В прошлом Шумченко организовывал несколько акций протеста предпринимателей, был инициатор проведения переговоров и встреч предпринимателей с президентом, депутатами Национального собрания, членами правительства и представителями других государственных органов.