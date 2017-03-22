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Белорусские беспилотники могут обманывать ПВО противника

23.03.2017 11:41 — Разное | Tut.by  
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Беспилотники белорусского производства «Кондор» с помощью специальной аппаратуры могут маскироваться под истребители, бомбардировщики или воздушные командные пункты. Устройства показали на международной авиакосмической и военно-морской выставке LIMA 2017 в Малайзии, сообщает RNS.


Фото: nationaldefense.ru

БПЛА «Кондор» выпускают на 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах. Эти беспилотники предназначены для разведки средств ПВО противника.

Происходит это так: специальная аппаратура на борту «Кондора» обманывает радиолокационную станцию противника, которая вместо БПЛА «видит» истребитель, бомбардировщик или воздушный командный пункт.

Реагируя на цель, включаются передатчики зенитных комплексов. При этом беспилотник фиксирует их точное местоположение и частоты и передает эти данные на свои командные пункты.

Также на предприятии разработали беспилотник «Кондор-1» с аппаратурой «Вега-Т», предназначенный для тренировки расчетов ПВО. После специальной настройки аппаратура позволяет имитировать все типы воздушных целей, включая крылатые ракеты.

Читайте также: От ремонта баллистических ракет к модернизации самолетов: репортаж с авиазавода в Барановичах

 
 
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С помощью специально аппаратуры они могут маскироваться под истребители, бомбардировщики или воздушные командные пункты

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