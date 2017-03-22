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Игуана выбежала на корт и прервала матч на крупном турнире в Майами
Игуана выбежала на корт и прервала матч первого круга крупного теннисного турнира в Майами с призовым фондом около 7,9 миллиона долларов.
Во время поединка, в котором встречались немец Томми Хаас и чех Иржи Веселы, игуана сначала забралась на электронное табло. В этот момент ее успел запечатлеть Хаас, сделавший селфи на фоне ящерицы.
Персонал арены попытался изловить ящерицу, но она вырвалась, и под овации публики выбежала на корт.
Видео:
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Когда игуану все же удалось поймать, матч продолжился и завершился победой чешского теннисиста — 6:7 (5:7), 6:3, 7:5.
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Игуана выбежала на корт и прервала матч первого круга крупного теннисного турнира в Майами с призовым фондом около 7,9 миллиона долларов.
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