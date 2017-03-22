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Коммерческий застройщик предложил квартиры в Минске по 1750 за "квадрат", "Минскстрой"- от 1735
Коммерческий застройщик «ЗаславльСтройИнвест» предложил квартиры в своем новом многоквартирном жилом доме по улице Налибокской в микрорайоне Каменная Горка -3. Цена квадратного метра — 1750 рублей или 930 долларов в эквиваленте.
Этот дом — первый из двух домов, которые планирует на этом пятачке построить компания. Второй будет стоять по другую сторону от «Евроопта».
Многоэтажку начали строить в ноябре прошлого года, завершить планируют 24 февраля следующего года.
Дом 19-этажный, 126-квартирный, с помещениями для отделения банка. Сейчас застройщик предлагает заключить договора на 50 квартир, среди которых «однушки» площадью 45 метров, «двушки» площадью 60 метров и «трешки» площадью 78 метров. Квартиры сдаются без отделки.
Во втором доме квартиры обещают сдавать с отделкой, что, естественно повлияет на цену «квадрата».
Госзастройщик «Минскстрой» тоже планирует продать принадлежащие ему квартиры. Но — с аукциона. На торги выставлено восемь квартир: две «однушки», две «двушки», четыре «трешки».
Находятся они в разных домах на улицах Есенина, Стариновской, Алеся Гаруна, Одинцова, Газеты «Правда». С отделкой квартиры только в доме на Одинцова.
Площадь однокомнатных квартир 45,1 и 50,5 метра, начальная стоимость — 78,2 и 99,5 тысячи рублей соответственно. Выходит, что квадратный метр в самой маленькой квартире госзастройщик предлагает от 1735 рублей.
Аукцион пройдет 21 апреля в Минском городском центре недвижимости.
Если на лот будет только один покупатель, он сможет обзавестись квартирой по начальной цене, увеличенной на 5%.
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Оба застройщика продают большинство квартир без отделки.
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