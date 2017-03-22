﻿ Коммерческий застройщик предложил квартиры в Минске по 1750 за "квадрат", "Минскстрой"- от 1735. 21.by
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Коммерческий застройщик предложил квартиры в Минске по 1750 за "квадрат", "Минскстрой"- от 1735

23.03.2017 11:26 — Разное | Tut.by  
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Коммерческий застройщик «ЗаславльСтройИнвест» предложил квартиры в своем новом многоквартирном жилом доме по улице Налибокской в микрорайоне Каменная Горка -3. Цена квадратного метра — 1750 рублей или 930 долларов в эквиваленте.

Этот дом — первый из двух домов, которые планирует на этом пятачке построить компания. Второй будет стоять по другую сторону от «Евроопта».


Дом № 60 — первый из двух, которые здесь планируют построить

Многоэтажку начали строить в ноябре прошлого года, завершить планируют 24 февраля следующего года.


Дом 19-этажный, 126-квартирный, с помещениями для отделения банка. Сейчас застройщик предлагает заключить договора на 50 квартир, среди которых «однушки» площадью 45 метров, «двушки» площадью 60 метров и «трешки» площадью 78 метров. Квартиры сдаются без отделки.


Дом № 61 начнут строить чуть позже

Во втором доме квартиры обещают сдавать с отделкой, что, естественно повлияет на цену «квадрата».

Госзастройщик «Минскстрой» тоже планирует продать принадлежащие ему квартиры. Но — с аукциона. На торги выставлено восемь квартир: две «однушки», две «двушки», четыре «трешки».

Находятся они в разных домах на улицах Есенина, Стариновской, Алеся Гаруна, Одинцова, Газеты «Правда». С отделкой квартиры только в доме на Одинцова.

Площадь однокомнатных квартир 45,1 и 50,5 метра, начальная стоимость — 78,2 и 99,5 тысячи рублей соответственно. Выходит, что квадратный метр в самой маленькой квартире госзастройщик предлагает от 1735 рублей.


Аукцион пройдет 21 апреля в Минском городском центре недвижимости.

Если на лот будет только один покупатель, он сможет обзавестись квартирой по начальной цене, увеличенной на 5%.

 
 
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