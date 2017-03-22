﻿ Саснович в свой день рожденья обыграла 44-ю ракетку мира и вышла во 2-й круг турнира в Майами. 21.by
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Саснович в свой день рожденья обыграла 44-ю ракетку мира и вышла во 2-й круг турнира в Майами

23.03.2017 11:54 — Разное | Tut.by  
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Белорусская теннисистка Александра Саснович (№120 рейтинга WTA) вышла во второй круг турнира серии Premier в Майами с призовым фондом более 6,9 миллиона долларов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В свой день 23-й день рождения Александра Саснович в матче 1-го круга одолела 44-ю ракетку мира француженку Ализе Корне - 6:4, 1:6, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 37 минут.

Во втором раунде соперницей Александры Саснович, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, станет 11-я ракетка мира Йоханна Конта из Великобритании.

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович (№120 рейтинга WTA) вышла во второй круг турнира серии Premier в Майами с призовым фондом более 6,9 миллиона долларов.

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