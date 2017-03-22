На Витебском заводе сантехзаготовок сократили рабочий график до двух часов в неделю. Сотрудники предприятия трудятся по понедельникам с 8.00 до 10.20 часов с 20-минутным перерывом на обед.

Такое решение принято руководством завода в связи «со сложными экономическим положением, длительным отсутствием строительно-монтажных работ, в целях снижения трудозатрат».





«Оплата будет производиться пропорционально отработанному времени. В случае отказа продолжить работу в изменившихся условиях труда вы будете уволены…», — говорится в распоряжении за подписью директора завода Вячеслава Прокофьева. Руководитель компании отказался от комментариев, сославшись на занятость.

В бухгалтерии предприятия сообщили, что завод работает на полной рабочей неделе, а сокращение затронуло лишь одно подразделение. «Только монтажный участок был перевод на сокращенную рабочую неделю — это буквально девять человек», — говорят на Витебском заводе сантехзаготовок. При этом в распоряжении за подписью директора говорится про весь завод, а не про конкретный участок.

В феврале на предприятие искали юрисконсульта на 410 рублей, заместителя главного бухгалтера на 640 рублей, а в январе — электросварщика 3−4 разряда (на 300 рублей).

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