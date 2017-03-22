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В Витебске сотрудников завода сантехзаготовок перевели на 2-часовую рабочую неделю
На Витебском заводе сантехзаготовок сократили рабочий график до двух часов в неделю. Сотрудники предприятия трудятся по понедельникам с 8.00 до 10.20 часов с 20-минутным перерывом на обед.
Такое решение принято руководством завода в связи «со сложными экономическим положением, длительным отсутствием строительно-монтажных работ, в целях снижения трудозатрат».
«Оплата будет производиться пропорционально отработанному времени. В случае отказа продолжить работу в изменившихся условиях труда вы будете уволены…», — говорится в распоряжении за подписью директора завода Вячеслава Прокофьева. Руководитель компании отказался от комментариев, сославшись на занятость.
В бухгалтерии предприятия сообщили, что завод работает на полной рабочей неделе, а сокращение затронуло лишь одно подразделение. «Только монтажный участок был перевод на сокращенную рабочую неделю — это буквально девять человек», — говорят на Витебском заводе сантехзаготовок. При этом в распоряжении за подписью директора говорится про весь завод, а не про конкретный участок.
В феврале на предприятие искали юрисконсульта на 410 рублей, заместителя главного бухгалтера на 640 рублей, а в январе — электросварщика 3−4 разряда (на 300 рублей).
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Рабочий график на Витебском заводе сантехзаготовок сократили до двух часов в неделю. Сотрудники предприятия теперь работают по следующему графику: два часа по...
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