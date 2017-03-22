О том, что назначенное на сегодня, 23 марта, принудительное выселение переносится, жителям дома-крепости по Ржавецкой сообщили вчера вечером. Исполнители приедут, судя по последнему уведомлению, 27-го. Но Галина Игнатович, протестовавшая против несправедливой компенсации на кране, похоже, не верит в выселение вообще: сегодня она садит в своем огороде редис.

Семье Галины Игнатович суд с подачи застройщика — фирмы «Тапас» постановил дать три двухкомнатные квартиры в домах по ул. Выготского, 133, ул. Руссиянова, 46, пр. Газета «Звязда», 69. Жильцы, 10 из 11 человек, уже сняты с регистрационного учета в доме на улице Ржавецкой. Их зарегистрировали в трех квартирах. Сегодня их должны были принудительно перевезти по месту регистрации.

— Вчера вечером принесли уведомление от отдела принудительного исполнения, бумага датирована 22 марта. Судя по ней, отложить выселение попросил сам «Тапас», — рассказывает Галина Константиновна. — Аргумент «Тапаса» — не все члены нашей семьи извещены о том, что нас должны выселять именно сегодня. Так что теперь назначена новая дата — 27 марта.

В уведомлении перечислены те члены семьи, которых оно касается: 10 человек. Новая супруга Ивана Игнатовича, Татьяна Маринчик, не упомянута. Ее суд первого уровня постановил выселить в «двушку» к мужу и его бывшей супруге, Галине Игнатович, но это решение еще обжалуется.

На кран Галина Игнатович забиралась как раз в тот день, когда должно было состояться принудительное выселение семьи, назначенное первыми судами. После инцидента была назначена 1 февраля прокурорская проверка, которая приостановила решение суда. Длилась проверка один месяц. В итоге, «дело рассмотрено с учетом представленных доказательств, существенных нарушений норм материального и процессуального права не допущено», говорится в новом письме за подписью прокурора города Минска.

Собственники дома в Лебяжьем намеревались обжаловать судебные решения в Генеральной прокуратуре и дойти до Верховного суда. Но до 27 марта не успеют.

Галина Игнатович хочет, чтобы долю семей ее сыновей отдали им квартирами, а ей с мужем выплатили денежную компенсацию, чтобы они могли наконец разъехаться, купив отдельное жилье, пусть и не в Минске.

А пока идут суды и переписка, рассчитывает: редис, высаженный сегодня, успеет вырасти. Рядом со стройкой — коммерческий застройщик «Тапас», получивший эту площадку фактически бесплатно, активно строит вокруг элитный район.